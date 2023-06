Szok! Starfield będzie miał mniej błędów niż jakakolwiek gra Bethesdy

Fani mogą spać więc spokojnie.



Okazuje się, że Starfield zostanie dostarczony do graczy w naprawdę dobrym stanie. Tytuł już teraz posiada rzekomo mniej błędów niż jakakolwiek inna produkcja, która wyszła spod rąk Bethesdy – czyż to nie brzmi jak sukces? Za przyzwoity stan niezwykle wyczekiwanego produktu ma odpowiadać grupa wykwalifikowanych testerów. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Starfield będzie sprawiał mniej problemów niż inne gry Bethesdy



Kilka dni temu odbyło się wydarzenie Xbox Games Showcase, gdzie udostępniono szereg intrygujących materiałów z nadchodzącego Starfielda, czyli najnowszego dzieła Todda Howarda i spółki. Prezentuje się ono naprawdę okazale i w sieci nie brakuje zachwytów odnośnie do tegoż projektu. Nieco mniej entuzjazmu wzbudziła jednak wieść o ograniczonych możliwościach technicznych – użytkownicy mogą bowiem liczyć wyłącznie na 30 FPS-ów, co jest wręcz szokiem dla części osób. Teraz ujawniono kolejne szczegóły.







Matt Booty, szef Microsoft Game Studios, poinformował o aktualnym stanie gry podczas transmisji Giant Bomb - ma ona posiadać obecnie naprawdę małą liczbę błędów:



Mamy strasznie dużo ludzi, którzy wewnętrznie grają w Starfield. Pracując z Toddem i zespołem widzę liczbę błędów i, po prostu według liczb, gdyby gra została wydana dzisiaj, miałaby najmniej błędów w historii gier Bethesdy.



Mamy do czynienia z dosyć odważnym stwierdzeniem, za które – jeśli okaże się fałszywe - konsumenci z pewnością będą ścigać pracownika korporacji. Zresztą już teraz pojawiły się memy dotyczące tej kontrowersyjnej wypowiedzi. Wiele osób chce jednak wierzyć, że Matt powiedział prawdę. Są oni po prostu zmęczeni stanem technicznym współczesnych produkcji AAA i Starfield może ten spadkowy trend odwrócić.





Nadzieję daje także Phil Spencer, szef marki Xbox:



Prawdę mówiąc, kiedy doszło do przejęcia, ta gra miała znacznie wcześniejszą datę premiery niż ta obecna. Więc usiedliśmy z Toddem i zespołem i wyjaśniliśmy, że chcemy dać temu zespołowi czas. Patrząc na liczbę błędów i jakość, którą dostarczamy wnioskuję, że każdy pracownik z działu kontroli jakości firmy gra teraz w Starfield.



Osobiście nie mogę się doczekać aż zagram w Starfield i liczę na to, że na premierę uświadczymy jak najmniej problemów. Przy okazji przypominamy, iż gra zadebiutuje na rynku 6 września 2023 roku – zarówno na Xbox Series X/S, jak i komputerach osobistych.



