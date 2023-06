McDonald’s wypuścił właśnie grę, w którą zagrasz na Game Boy’u

Przypominam – mamy rok 2023.



Sieć popularnych restauracji McDonald’s postanowiła wstąpić na chwilę do branży gamingowej. Wszystko to z powodu urodzin Grimace’a, popularnej fioletowej postaci od zawsze kojarzonej z kultowymi knajpkami. Stworzono nietypową platformówkę, która działa na urządzeniach mobilnych, komputerach stacjonarnych oraz konsoli Game Boy Color, co jest chyba najbardziej zaskakujące. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Mamy 2023 rok, a McDonald's wypuszcza grę na Game Boy'a



McDonald’s ma szereg charakterystycznych maskotek, niektóre z nich są dosyć stare. Grimace został zaprezentowany światu w 1971 roku i przyciągnął uwagę głównie ze względu na swój uroczy i nieco przerażający wygląd. Mówimy bowiem o fioletowym oraz futrzastym kleksie – jestem więc sobie w stanie wyobrazić mieszane uczucia wywoływane przez niego u dzieci. Okej, ale co z tą tytułową produkcją?



Tak się składa, że postać świętuje właśnie swoje 52. urodziny i z tej okazji postanowiono zlecić wykonanie specyficznej gry amerykańskiemu studiu Krool Toys – ten wybór nie jest jednak przypadkowy. Deweloperzy specjalizują się w przekształcaniu popularnych treści w produkty retro i tego właśnie poszukiwała sieć fast food. Otrzymaliśmy specyficzną platformówkę z przewijaniem bocznym, przygotowano także stronę internetową, która wygląda niczym wyjęta z lat 90.



Źródło: McDonald's



Grimace’s Birthday rozgrywa się w dniu urodzin tytułowego bohatera. Musi on zebrać swoich zaginionych przyjaciół zanim nadejdzie pora zdmuchiwania świeczek na torcie. Fioletowy potwór porusza się na deskorolce i naszym zadaniem jest zbieranie fioletowych koktajli mlecznych. Do wyboru są dwa tryby trudności: normalny oraz trudny, gdzie zabawa stanowi nieco większe wyzwanie.



Jeśli zaś chodzi o dostępne platformy, to oficjalnie w produkcję można zagrać na urządzeniach mobilnych oraz komputerach stacjonarnych. Internet Archive oferuje natomiast plik ROM z grą, który możemy zainstalować na konsoli Game Boy Color, co tak naprawdę umożliwia bezproblemowe uruchomienie tytułu na kultowym urządzeniu. Brzmi co najmniej abstrakcyjnie.





mcdonald's straight up released a mcdonaldland game that runs on legitimate game boy hardware. what the fuck pic.twitter.com/Je1t1tDwGt — Nick C. (@nickisonlinet) June 13, 2023

Zresztą – to nie pierwsza gamingowa zagrywka McDonald’s, gdyż w 1988 wydano grę Donald Land na NES, natomiast w 1992 roku doczekaliśmy się debiutu M.C. Kids, również na NES. Jeśli zaś chodzi o Grimace’a, to amerykańscy konsumenci mogą udać się do restauracji i zamówić Grimace Birthday Meal zawierający limitowaną edycję fioletowego shake’a, frytki oraz Big Maca/10 sztuk McNuggets.



Oczywiście w Polsce promocja obowiązywać nie będzie, ale osobiście nie jestem tym faktem zaskoczony.



Źródło: Kotaku, McDonald’s, Twitter (@nickisonlinet) / Zdjęcie otwierające: Twitter (@nickisonlinet)