Powstał pierwszy od 30 lat oficjalny kartridż z grą na Atari 2600

Pierwsza gra na Atari 2600 od 30 lat

Atari 2600 to kultowa konsora gier wideo, która trafiła do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w 1977 roku. W Polsce zagościła dopiero w 1991 roku, czyli... rok przed jej wycofaniem. Sprzedaż kontynuowano jeszcze do 1995 roku, kiedy to system ten stał się całkowicie archaiczny. Od zakończenia dystrybucji minęło 28 lat, a teraz, zupełnie niespodziewanie, na platformę pojawiła się zupełnie nowa gra. Mr. Run and Jump zadebiutuje również na nowoczesnych komputerach osobistych i konsolach.Deweloperom gier nie brakuje ciekawych pomysłów na promocję swojej najnowszej twórczości. Mr. run and Jump to gra z wymierającego lub nawet wymarłego już gatunku platformówek 2D. Atari chwali się, że zaoferuje ona doskonałe projekty poziomów, wciągający gameplay oraz coś, czego nie zapewniają już zazwyczaj nowe gry: odpowiednie wyzwanie. Mr. Run and Jump pojawi się na PC (Steam i Epic Games Store), Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One i... Atari VCS.Domyślacie się zapewne, że Mr. Run and Jump na Atari 2600 wygląda znacznie gorzej niż na nowszych platformach?Kartridż z Mr. Run and Jump stanie się prawdziwym rarytasem dla kolekcjonerów gier na Atari 2600 i wszystkich posiadaczy tej konsoli, którzy nadal od czasu do czasu lubią uruchomić sobie na niej jakieś gry. Produkcja to sześć światów, 80 poziomów, 5 typów przeciwników i system zdobywania punktów, będący motorem napędowym do rywalizacji w wielu kultowych grach z Atari.Cena... Mr. Run and Jump dla Atari trafi do sprzedaży 31 lipca w dość oszałamiającej cenie 59,99 dolarów. Cóż, ktoś musiał dostosować tytuł do klasycznej platformy i miało to zapewne koszt wyrażony w roboczogodzinach.Źródło: Atari