Cyberpunk 2077 będzie miał wyższe wymagania sprzętowe. Gracze wkurzeni

CD Projekt RED dokonał zaskakującej zapowiedzi.



Kilka dni temu, z okazji Xbox Games Showcase, ujawniono datę premiery i cenę dodatku



Niebawem Cyberpunk 2077 ma otrzymać aktualizację, która… podniesie wymagania sprzętowe podstawowej wersji gry. Oznacza to, że gra może przestać działać jak należy na niektórych konfiguracjach.



Cyberpunk 2077 – zmiana wymagań sprzętowych

CD Projekt RED poinformował, że nowa aktualizacja do Cyberpunka 2077 zadebiutuje nie wcześniej niż za 90 dni. Dla przypomnienia, dodatek Widmo Wolności zadebiutuje 26 września, czyli za ponad 100 dni. Zmienione przez aktualizację wymagania sprzętowe gry będą dotyczyć również rozszerzenia.



Ale jak bardzo te wymagania sprzętowe się zmienią? Otóż, w tej chwili gra wymaga co najmniej procesora Intel Core i5-3570K lub AMD FX-8310, 8 GB pamięci RAM, karty graficznej Nvidia GeForce GTX 970 lub AMD Radon RX 470 oraz 70 GB przestrzeni dyskowej. Gdy CD Projekt RED wyda omawianą aktualizację, Cyberpunk 2077 będzie wymagał minimum procesora Intel Core i7-6700 lub AMD Ryzen 5 1600, 12 GB pamięci RAM, karty graficznej Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB lub AMD Radeon RX 580 8 GB oraz 70 GB przestrzeni na dysku SSD. Zniknie więc wsparcie dla dysków HDD i wielu starszych podzespołów.



