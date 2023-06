Świetne gry retro za darmo. Capcom świętuje swoje urodziny

Przygotowano miłą niespodziankę.



Capcom przygotował specjalną stronę internetową, gdzie można przejść się po cyfrowym muzeum oraz zagrać w szereg klasycznych gier. Wszystko to z okazji obchodów 40. rocznicy istnienia studia, co z pewnością zasługuje na odnotowanie. Jeśli więc chcecie przypomnieć sobie wybrane tytuły retro, to chyba nadszedł na to idealny moment. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Capcom rozdaje szereg gier za darmo



Czerwiec to w gamingowej branży dosyć owocny okres. Mamy za sobą już szereg wydarzeń, gdzie poznaliśmy plany największych producentów. Chyba najbardziej owocnym w zapowiedzi okazał się Xbox Games Showcase, gdzie zaprezentowano mnóstwo produkcji – przygotowaliśmy nawet podsumowanie tegoż eventu. Pokazano tam m.in. zwiastun nadchodzącego dodatku Cyberpunk 2077: Widmo wolności, który zadebiutuje pod koniec września bieżącego roku.



Za kilka chwil rozpocznie się z kolei Capcom Showcase, gdzie poznamy kolejne wydawnicze zamiary. Dlatego też nie wypada przejść obojętnie obok najnowszego projektu japońskich deweloperów – mowa rzecz jasna o stronie internetowej o nazwie Capcom Town, na której możemy prześledzić losy firmy od momentu jej powstania. Znajdziemy tam kilkanaście lokacji – część z nich jest wyjątkowo ciekawa.



Mowa tu chociażby o sekcji poświęconej CEO oraz COO korporacji, czyli coś dla osób lubiących historię i nie do końca mających świadomość odnośnie do początków znanego producenta.



Źródło: Capcom Town



Imponuje również muzeum zawierające ponad 500 grafik, dokumentów oraz plików muzycznych podchodzących z najbardziej kultowych serii pokroju Monster Hunter, Resident Evil, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry, Ace Attorney czy Ghosts ‘n Goblins. Prawdziwą perełką na torcie wydaje się jednak miejsce o nazwie The Retro Games.



Źródło: Capcom Town



Nie zdziwi Was chyba, że można tam uzyskać dostęp do kilku retro gier. Na ten moment dostępne są: Final Fight, Mega Man, Mega Man 2, Mega Man X oraz Street Fighter. Każda z tych produkcji może być uruchomiona w wersjach na konsole NES/SNES bądź Famicom/Super Famicom. Mówimy więc o świetnej ofercie dla fanów klasycznych tytułów. W przeciągu najbliższych dni biblioteka ma zostać rozszerzona o inne produkcje.



Źródło: Capcom Town



Teraz pozostaje czekać na Capcom Showcase, który odbędzie się za niecałą godzinę. Miejmy nadzieję, że oczekiwania graczy zostaną zaspokojone.



Źródło: Video Games Chronicle, Capcom Town, wł.