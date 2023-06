Xbox Games Showcase za nami. Gameplay ze Starfield na nowym zwiastunie

Obrodziło w informacje o premierach nowych gier.

Starfield odkrywa tajemnice

Nowości z Xbox Games Showcase

Wczoraj wieczorem odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń branży gier. Organizowane przez Microsoftobfitowały w rozbudzające emocje graczy zapowiedzi. Na prezentacji przedstawiono 27 gier, które trafią na konsole Xbox oraz komputery osobiste. Zaprezentowano również długo wyczekiwany gameplay z niepublikowaną wcześniej zawartością, nowego RPG od Bethesda Game Studios.Starfield jawi się jako bardzo ambitny projekt. Fabuła skoncentruje się wkoło organizacji New Atlantis, Konstelacji oraz artefaktów komunikujących się z protagonistą. Motorem napędowym eksploracji ma być chęć zebrania artefaktów i odnalezienia ich twórców - inteligentnych istot spoza obszaru Systemów Zamieszkanych.Na galaktykę w grze składa się ponad, różniących się od siebie florą i fauną. Dwie wizyty dwóch graczy na tej samej planecie obfitowały będą w zupełnie inne przygody. Lądowanie może odbyć się w dowolnym miejscu planety, na których gracze będą mogli tworzyć swoje bazy, pełniące funkcję domu.Gracze będą mogli personalizować swoje statki, ulepszać je i tworzyć na miarę swoich upodobań. Na statkach oprócz graczy zagoszczą towarzysze, z którymi - a jakże - będzie można romansować. Poza potyczkami kosmicznymi czekają interakcje w ramach walki abordażowej oraz oczywiście wydarzenia na planetach.Nie jest może aż tak ambitnie jak w Star Citizen, ale wszystko powyższe brzmi bardzo intrygująco... no i Starfield przynajmniej powstanie. ;) Z drugiej strony, Bethesda nie raz już robiła graczy w konia, jak w przypadku, więc na wszelki wypadekOprócz zwiastuna Starfield Bethesda Softworks na swoim kanale na YouTube udostępniła aż 45-minutowy wycinek rozgrywki z gry, prezentujący wiele jej kluczowych aspektów. Warto go prześledzić.Równolegle z ujawnieniem powyższych materiałów wideo zapowiedziano bezprzewodowy tematyczny kontroler i zestaw słuchawkowy Starfield Limited Edition. Te trafiły już do sprzedaży wczoraj.Xbox Game Studios ujawniło nowe projekty w postaci South of Midnight i Clockwork Revolution, a także udostępniło ekscytujące nowe wieści dotyczące Fable i przyszłości serii Microsoft Flight Simulator. Partnerzy Microsoftu zaprezentowali szeroką gamę gier, które pojawią się na platformach Xbox. Były informacje związane ze Star Wars Outlaws, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess i Cyberpunk 2077: Widmo wolności . Nie zabrakło gier indie, jak chociażby Dungeons of Hinterberg i 33 Immortals.Dowiedzieliśmy się też, że już 1 września trafi do sprzedaży nowa wersja konsoli Xbox, a mianowicie Xbox Series S - 1 TB w kolorze Carbon Black.Całe wydarzenie Xbox Games Showcase i Starfield Direct obejrzycie poniżej. Musicie zarezerwować sobie na nie mniej więcej dwie godzinki.Źródło: news.xbox.com