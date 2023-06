Cyberpunk 2077: Widmo wolności z datą premiery. Znamy też cenę

Zwiastun daje nadzieję na świetny dodatek.



Cyberpunk 2077: Widmo wolności zadebiutuje już we wrześniu bieżącego roku. Podczas niedawno zakończonego Xbox Games Showcase ukazał się ponadto interesujący zwiastun prezentujący zarys fabularny, miejsce akcji oraz szereg bohaterów – zarówno tych nowych, jak i powracających. Oprócz tego poznaliśmy również cenę dodatku, którą można określić jako dosyć niską. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





Cyberpunk 2077: Widmo wolności na oficjalnym zwiastunie



Od zapowiedzi rozszerzenia Cyberpunk 2077: Widmo wolności minęło sporo czasu i CD PROJEKT RED długo czekało z przekazaniem szczegółowych informacji na jego temat. Pojawiały się wyłącznie zdawkowe dane, które sugerowały, że czas oczekiwania zostanie sowicie wynagrodzony. Reakcja społeczności na najnowszą prezentację są niejako potwierdzeniem, iż deweloperzy z polskiego studia szykują dla graczy coś przynajmniej przyzwoitego. Co dokładnie ukazano podczas cyfrowego wydarzenia?



Data premiery dodatku to 26 września 2023 roku. Pojawił się przy okazji oficjalny dwuminutowy zwiastun dodatku, który generalnie spodobał się publiczności. Internauci zwracają głównie uwagę na rodzimy dubbing (Michał Żebrowski jako Johnny Silverhand) oraz tajemniczy klimat. Oczywiście nie brakuje głosów zachęcających do wstrzymania się ze składaniem zamówień przedpremierowych. Chyba wszyscy bowiem pamiętają premierę podstawowej wersji produkcji oraz aferę z tym faktem związaną. Pozostaje wierzyć, iż tym razem będzie zupełnie inaczej.







Oficjalny opis Cyberpunk 2077: Widmo wolności brzmi następująco:



W Widmie wolności gracze ponownie wcielą się w postać V i wyruszą wraz z nią na ratunek prezydentce Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Gdy jej orbitalny transportowiec rozbija się w najgroźniejszej dzielnicy Night City — Dogtown — rozpoczyna się krwawa, pełna zwrotów akcji gra o najwyższą stawkę, w którą zamieszani są szpiedzy, przedstawiciele najwyższych kręgów władzy i brutalni najemnicy trzęsący czarnym rynkiem.



Jeśli zaś chodzi o cenę, to tu nie jest najgorzej. Niemalże na wszystkich platformach (Steam, GOG, Epic Games Store, Xbox) rozszerzenie kosztuje 99 zł – dołączane jest przy okazji DLC w postaci samochodu Quadra Sport R-7 Vigilante. Wyjątkiem z jakiegoś powodu jest PlayStation Store, gdzie widnieje kwota 134 zł, co wydaje się dosyć zaskakujące. Zdecydowano się również na przygotowanie pakietu, w skład którego wchodzi dodatek oraz podstawowa wersja gry. Jest to przyjemna promocja dla wszystkich osób niemających jeszcze okazji przemierzać zakamarków Night City.



Cyberpunk 2077: Widmo wolności pojawi się 26 września 2023 roku na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Do działania tytułu niezbędne jest posiadanie podstawowej wersji gry.



Źródło: CD PROJEKT RED / Zdjęcie otwierające: CD PROJEKT RED