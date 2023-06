Popularne modyfikacje do Minecrafta zainfekowane groźnym malware

Niezwykle łatwo nadziać się na wirusa.



Okazuje się, że szereg popularnych modów i pluginów do Minecrafta zostało zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem. Graczom odradza się więc instalowania oraz aktualizowania tego typu rozszerzeń – przynajmniej do momentu rozwiązania problemu. Warto także sprawdzić ewentualne oznaki infekcji na swoich komputerach oraz zadbać o odpowiednie zabezpieczenia. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.







Minecraft posiada niezwykle pokaźną oraz kreatywną społeczność. Liczba dostępnych modyfikacji wręcz przytłacza i pozwala na niespotykaną nigdzie indziej personalizację gry. Fakt ten niekiedy wykorzystywany jest przez oszustów, którzy próbują pozyskać dane należące do użytkowników oraz zarazić ich sprzęt niebezpiecznym wirusem. Właśnie jesteśmy świadkami tego typu sytuacji – może ona być tragiczna w skutkach dla wielu osób. O co dokładnie chodzi?



Osoby odpowiedzialne za platformę CurseForge zalecają użytkownikom zaprzestanie pobierania lub aktualizowania modów/pluginów pobranych z poziomu jej serwera. Hakerzy zdołali bowiem zainfekować szereg popularnych projektów się tam znajdujących poprzez włamanie się na konta poszczególnych deweloperów i zainstalowanie złośliwego oprogramowania o nazwie Fracturiser na bliżej nieokreśloną liczbę przedsięwzięć.





We are looking into an incident where a malicious user uploaded projects to the platform. This is relevant only to Minecraft users and we have banned all accounts involved.



CurseForge itself is not compromised in any way! Please follow the thread below for more information