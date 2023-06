Minecraft z ogromną aktualizacją. Liczba nowości przytłacza

Na update trzeba było czekać dokładnie rok.



Minecraft otrzyma dziś olbrzymią aktualizację oznaczoną numerem 1.20, która wprowadzi do gry nowe przedmioty, mechaniki, potwory czy wiśniowy biom. Użytkownicy mogą już zacierać ręce – zwłaszcza że na update musieli czekać rok. Warto więc nie przegapić premiery i zapoznać się z wprowadzonymi przez deweloperów zmianami.





Trails and Tales to najnowsza aktualizacja do Minecrafta



Wygląda na to, iż studio Mojang przyjęło określony plan wydawniczy. Poprzednia spora aktualizacja trafiła do produkcji Minecraft dokładnie rok, temu, bo 7 czerwca 2022 roku – od tamtego czasu zadebiutowało sporo pomniejszych łatek, lecz na większe usprawnienia społeczność była zmuszona do czekania. Na szczęście ten wyczekiwany dzień w końcu nadszedł, co z pewnością jest świetną wiadomością dla wszystkich użytkowników.



Za kilka godzin darmowy update Trails and Tales powinien zostać udostępniony na całym świecie. Został on zapowiedziany w październiku ubiegłego roku i już dokładnie wiadomo, czego można się po nim spodziewać. Najbardziej wyczekiwaną zmianą jest chyba nowy biom „cherry blossom”, na którym będą rosnąć wiśniowe drzewa. Mówimy więc o czymś idealnym dla fanów koloru różowego, gdyż bloki posłużą do tworzenia przedmiotów o charakterystycznym odcieniu. Poza tym chodzi również o zwykłe urozmaicenie dostępnych terenów.



Oprócz tego należy spodziewać się wdrożenia archeologii, nowej mechaniki pozwalającej na chociażby odkrywanie jaj poszczególnych mobów. Pojawi się także pędzel umożliwiający wydobywanie zakopanych artefaktów z podejrzanego piasku lub żwiru (specjalnie oznaczone bloki). Najlepszym miejscem do skorzystania z archeologii będzie rzecz jasna pustynia – tam też znajdziemy odłamki, które połączymy w donice ozdobne. W przyszłości należy spodziewać się wdrożenia kolejnych obszarów wykopalisk.







Nie można zapominać o wielbłądach – te także pojawią się na pustyni. Gracze są w stanie je oswoić oraz nałożyć siodło, by następnie zacząć na nich jeździć. Doczekamy się tu swego rodzaju nowej mechaniki, gdyż jedno zwierzę mogą ujeżdżać jednocześnie dwie osoby. Mówimy więc o przyjemnym urozmaiceniu zabawy.



Trails and Tales to także pomniejsze nowości wpływające na komfort zabawy. Wiszące tabliczki, opcja przyozdobienia zbroi, bambusowe przedmioty, półki na książki – to tylko kilka planowanych rozwiązań. Nie brakuje rzecz jasna poprawek licznych błędów, ale to już standard.



Osobiście nie widzę jeszcze u siebie możliwości aktualizacji Minecrafta do wersji 1.20 – pozostaje więc uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Update zadebiutuje bowiem na pewno już dziś.



