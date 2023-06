Diablo 4 za 110 złotych. Gracze sięgają po cwany trik

To podobno działa.

Diablo 4 najtaniej – promocja dla cwanych

"Dobra, usunąłem post. Dałem dowód i pokazałem wam wszystkim, jak uzyskać świetną cenę, ale wszystko, co dostałem, to hejt. Co za śmieszna społeczność. Społeczność na subreddicie Microsoftu przyjęła moją wiadomość z uznaniem! Nie wrócę do tego, ponieważ jest tu pełno Karyn i Januszy. Zostałem obciążony opłatą w wysokości 31,50 dolarów po opodatkowaniu i zwrócono mi 75,58 dolarów, które zapłaciłem za oryginalną wersję. Moja konsola Xbox wyświetla, że posiadam pełną wersję gry Diablo 4 Ultimate Edition, a nie wersję standardową. Fakt, że muszę zapłacić, aby mieć grę zarówno na moim Xboksie, jak i na moim komputerze, jest najwyraźniej przestępstwem samym w sobie. Dalej, płaczcie, negujcie moje słowa i bardziej opróżniajcie swoje portfele i czyniąc Billa Gatesa jeszcze bogatszym"

Diablo 4 już wczoraj zostało udostępnione osobom, które kupiły grę w wersji Digital Deluxe lub Ultimate. Tanio nie było, bowiem Diablo 4 kosztuje od 299 do nawet 399 złotych. Z tego powodu nie brakuje w sieci osób poszukujących okazji. Sposób opublikowany przez jednego z internautów pozwala rzekomo kupić Diablo 4 za około 100 złotych. Znajdują się odważni, którzy po niego sięgają.Użytkownik serwisu Reddit o pseudonimie Is0prene na subreddicie poświęconym grze Diablo 4 podzielił się z internautami swoim sposobem na zakup Diablo 4 w porażająco niskiej cenie ok. 30 dolarów. Jego metoda dotyczyła posiadaczy konta w sklepie Xbox i skorzystania z kontrowersyjnego triku. Na tyle kontrowersyjnego, że stanowczo odradzamy korzystanie z niego. Co istotne, w obliczu fali krytyki internauta usunął swój post. Na czym zatem polegał rzeczony "myk"?W Xbox Store da się kupić podstawową edycję gry. Po zrobieniu tego w menu pojawi się specjalna oferta dotycząca opcji ulepszenia gry do edycji Ultimate za kwotę ok. 30 dolarów. Oszczędność pojawia się dopiero, gdy gracze zdecydują się... zwrócić pierwotnie zakupioną podstawową edycję gry. W ich rękach zostanie tytuł Ultimate, kosztujący tyle, co dopłata.Metoda spotkała się z krytyką osób piszących o tym, że Microsoft może za takie coś zbanować konto. Technicznie rzecz biorąc nie powinien, ale... Sam nie sprawdziłem, czy metoda działa, więc nikomu jej nie polecę. Mam Diablo IV na PC i nie potrzeba mi kolejnej kopii.- napisał sfrustrowany Is0prene.Jeszcze raz: jeśli sięgniesz po metodę z Reddita, robisz to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.Źródło: Reddit