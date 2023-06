Robert Lewandowski anulował swoją grę. Porażka piłkarza na gamingowym rynku

Zainteresowanie projektem okazało się zbyt niskie. Zainteresowanie projektem okazało się zbyt niskie.



Robert Lewandowski zmuszony jest do zaprzestania prac nad grą Football Couch: The Game, która miała stanowić rewolucję na rynku menadżerów piłkarskich. Projekt nie wyszedł poza wczesną fazę produkcji i od dłuższego czasu nikt nad nim aktywnie nie pracował. Spółka odpowiedzialna za tytuł straciła również jedynego członka zarządu, co tak naprawdę świadczy o jej śmierci. Przyjrzyjmy się tej sprawie nieco bliżej.





To koniec gry Football Coach: The Game



Football Coach: The Game została zapowiedziana w grudniu 2020 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał pierwszy zwiastun – nie jest on jednak już publicznie dostępny. Rok później zadebiutował kolejny i tak naprawdę ostatni trailer tytułu. Potem pojawiały się wyłącznie zdawkowe informacje na Twitterze, lecz od września 2022 roku słuch o przedsięwzięciu zaginął.



Grzegorz Suteniec, redaktor serwisu Puls Biznesu, przeprowadził wywiad z Krzysztofem Kostowskim, prezesem firmy PlayWay – największym akcjonariuszem studia RL9Sport Games. Poinformował on, że gra sygnowana nazwiskiem i twarzą Roberta Lewandowskiego nigdy nie opuściła wczesnej fazy produkcyjnej. Winy podobno nie ponosi piłkarz, zrobił bowiem to, co obiecał. Zawieść miał wydawca niemający w przeszłości doświadczenia ze sportowymi produkcjami.







Nie wypaliła także strategia wzajemnej promocji gier, którą firma stosuje często w przypadku swoich symulatorów. Tym samym Football Coach: The Game nie zainteresowała wystarczającego grona odbiorców, co nie zostało oficjalnie stwierdzone, ale wystarczy zerknąć na wyniki osiągnięte przez zwiastun (72 568 wyświetleń w momencie pisania artykułu). Produkcja nie jest również już dostępna na platformie Steam, natomiast przez kilka lat zaledwie 856 osób zdecydowało się ją obserwować.



PlayWay odpisało również całość udzielonych studiu pożyczek i raczej nie widzi szans na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy. Mówimy więc tak naprawdę o śmierci projektu – więcej o nim już nie usłyszymy. Co zatem z przygodą Roberta Lewandowskiego na gamingowym poletku? Jak się okazuje, ta jeszcze się nie zakończyła.







Piłkarz od pewnego czasu promuje grę Sports: Renovations od studia Goat Gamez. Polegać ona będzie na odnawianiu przeróżnych obiektów sportowych – mowa tu o m.in. boiskach, basenach czy stadionach. Data premiery projektu nie jest jeszcze znana, ale kilka tygodni temu doczekaliśmy się prezentacji fragmentu rozgrywki oraz zapowiedzi zewnętrznych testów. Wygląda więc na to, iż produkcja być może ujrzy światło dzienne. Trzymamy kciuki!



Źródło: Puls Biznesu / Zdjęcie otwierające: zrzuty ekranu z filmu "Football Coach: the Game" by Robert Lewandowski - First Official Trailer na YouTube (@FootballCoachtheGame)