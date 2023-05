Wiedźmin 3: Dziki Gon już z 50 milionami sprzedanych egzemplarzy

CD Projekt RED ma się czym chwalić.

Wiedźmin 3 wśród dziesiątki najlepiej sprzedających się gier w historii

„Jeśli chodzi o franczyzę wiedźmińską, chciałbym się z Wami podzielić informacją, która napawa nas ogromną dumą: Wiedźmina 3 kupiło już ponad 50 milionów graczy. Bazując na publicznie dostępnych danych, taki wynik plasuje go w pierwszej dziesiątce najlepiej sprzedających się gier wideo w historii. Dodając do tego dwie pierwsze części przygód Geralta, cała trylogia wiedźmińska sprzedała się w ponad 75 milionach kopii.”

Kolejne gry z Wiedźminem w drodze

to bezapelacyjnie jedna z najlepszych gier, jakie dotychczas powstały. Wskazują na to nie tylko recenzje i opinie graczy, ale również wyniki sprzedażowe dotyczące tej produkcji. Jak właśnie poinformował, Wiedźmin 3: Dziki Gon przekroczył już pułap. Dzięki temu wskoczył na dziewiąte miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier wideo wszech czasów.CFO CD Projektu RED,, podzielił się najnowszym podsumowaniem wyników sprzedaży Wiedźmina 3 podczas konferencji poświęconej sprawozdaniu finansowemu firmy za pierwszy kwartał 2023 roku. Jest ono dla firmy bardzo satysfakcjonujące., powiedział Nielubiowicz.Jak możemy wyczytać na, dotychczas lepiej niż Wiedźmin 3 sprzedały się tylko Red Dead Redemption 2, Super Mario Bros., Super Mario Kart 8 / Deluxe, PUBG: Battlegrounds, Wii Sports, Tetris, Grand Theft Auto V i Minecraft. Tylko dwie z tych produkcji miały swoją premierę po Wiedźminie 3.CD Projekt RED oczywiście zamierza odpowiednio sukces Wiedźmina 3 wykorzystać. Firma potwierdziła już, że pracuje nad kilkoma projektami z uniwersum Wiedźmina. Jeden z nich, czyli, może być. Powstaje również remake gry Wiedźmin 1 , który w przeciwieństwie do oryginału ma być osadzony w otwartym świecie. Aha, należące do CD Projektu RED studiorównież tworzy własną grę z uniwersum, w ramachNiestety, na debiut nowych gier ze świata Wiedźmina musimy poczekać zapewne kilka lat. Do czasu ich premiery nie pozostaje nam nic innego, jak ponownie przechodzić Wiedźmina 3, tym razem w wersji next-gen Źródło: CD Projekt RED, fot. tyt. CD Projekt RED