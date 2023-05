Sony przejmie CD Projekt? Mamy oficjalne stanowisko

Adam Kiciński wyraził się jasno.

Plotki, o których słyszymy od lat

Oficjalna odpowiedź na najnowsze doniesienia

„Nic się nie zmieniło.”

„Mogę powtórzyć to, co mówiliśmy przez cały rok. CD Projekt nie jest na sprzedaż. Chcemy pozostać niezależni. Wierzę, że mamy świetną strategię – niełatwą w realizacji, to na pewno – ale bardzo dobrze jest podążać własną ścieżką.”

Kilka dni temu w sieci pojawiły się plotki, jakobymiał prowadzić rozmowy zw sprawie potencjalnego przejęcia polskiego producenta gier komputerowych. Niektórzy posunęli się nawet do tego by twierdzić, że po takim przejęciu kolejnybyłby „ekskluziwem” dla. Oczywiście okazało się jednak, że plotki były tylko plotkami. Polska firma oficjalnie potwierdziła już, że CD Projekt nie jest na sprzedaż.Pogłoski o potencjalnym przejęciu CD Projektu przez większą firmę krążą w sieci od lat. Na przykład, w 2015 roku mówiło się o tym, że nad zakupem CD Projektu zastanawiało się. Rok później pojawiły się kolejne plotki tego typu – po tym, gdy firma wprowadziła wewnętrzne zmiany mające zapobiec wrogiemu przejęciu.W 2022 roku, po tym gdyzrezygnował z roli wiceprezesa CD Projektu, znowu w sieci zaczęto rozsiewać plotki o potencjalnym wykupie przedsiębiorstwa. Z kolei w marcu bieżącego przeróżne źródła zaczęły twierdzić, że do przejęcia CD Projektu przygotowuje się Sony. W ostatni weekend taką informacją na swoim serwerze Discord podzielił się też znany leakster o pseudonimie, zajmujący się z reguły doniesienia na temat gryOczywiście, omawiane stwierdzenia nie były poparte żadnymi dowodami. Tak naprawdę mało kto w nie zatem wierzył. Teraz mamy oficjalne potwierdzenie tego, że były one bezpodstawne, a CD Projekt nie zostanie przez nikogo wykupiony.Najpierw plotki zdementowała na Twitterzew CD Projekt Red. Opublikowała ona post, w którym stwierdziła „Taa, nie prowadzimy takich rozmów z Sony”.Potem CD Projekt odniósł się do sprawy jeszcze tego samego dnia, podczas sesji Q&A, która odbyła się ramach kwartalnej konferencji poświęconej ostatnim wynikom finansowym., powiedział Adam Kiciński, prezes CD Projektu.Kto wie, może Sony faktycznie rozważało zakup CD Projektu. Gigant może szukać odpowiedzi na ruchy, który próbuje zakupić Activision Blizzard . CD Projekt najwyraźniej nie był jednak zainteresowany wykupem i nawet jeśli otrzymał w związku z tym jakąkolwiek propozycję, zapewne natychmiast ją odrzucił.To zapewne dobrze, że CD Projekt chce pozostać niezależny. Jak pokazuje historia, przejęcia mniejszych firm przez większe w branży gier zdecydowanie zbyt często kończą się dla tych mniejszych po prostu źle. Wystarczy popatrzeć na przykłady takich producentów jakczyŹródło: CD Projekt