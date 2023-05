Symulator niewolnictwa na Androida. Fala oburzenia, do akcji wkroczyła prokuratura

Gra przekraczała granice przyzwoitości.

Symulator niewolnictwa w Google Play

Widziałem już całą masę gier dziwnych, durnych i kontrowersyjnych, ale takiej poświęconej niewolnictwu chyba jeszcze nie było. Były symulatory kromki chleba, bezdomnego, egzorcysty, a nawet samego Jezusa Chrystusa. Symulator niewolnictwa na Androida to jednak zupełnie inny poziom dziwactwa. Twórcy tej produkcji zapewne wkrótce pożałują swojej odważnej decyzji o opublikowaniu tego dzieła w Google Play... zaraz, co?! Google zgodziło się na publikację?!Gra studiao nazwie, czyli dosłownie, została opublikowana w brazylijskim Google Play Store. Pozwalała ona graczom nie tylko kupować i sprzedawać czarnoskóre postacie, ale również wcielić się w rolę wybawcy nieszczęśników lub znęcającymi się nad nimi tyrana. Tytuł pobrano ponad 1000 razy, zanim został usunięty. Na stronie gry można było zobaczyć wysyp rasistowskich komentarzy. Gra przeszła przez system weryfikacji Google.Co jeszcze znajdowało się w grze? Cóż, ta mocno stawiała na aspekt ekonomiczny - poziomy niewolników, potencjalny zysk, jaki mogą przynieść oraz ich ogólny poziom zadowolenia. Niezadowoleni niewolnicy byli skłonniejsi do buntu, czego należało unikać przez zatrudnienie odpowiedniej liczby strażników.