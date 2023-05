W elektrykach BMW zagoszczą gry. Mają umilić… czekanie przy ładowarkach

Tak, serio..

Gry w samochodach elektrycznych BMW

Jakie modele BMW obsługują gry?

Gry komputerowe obecne w systemach multimedialnych samochodów osobowych marki Tesla wydają się niektórym zupełnie zbytecznym pomysłem. Programiści firmy należącej do Elona Muska muszą przecież poświęcić czas na niezbędne implementacje, co w konsekwencji podnosi ogólny koszt produkcji i wynosi. Czy ktoś później gra w te gry? BMW uważa, że tak i przenosi tę ideę do swoich elektrycznych pojazdów. Dlaczego? Żeby kierowcy nie nudzili się podczas ładowania aut.W minionym roku Tesla pochwaliła się, że modele Model S i Model X zaczęły obsługiwać gry komputerowe, uruchamiane za pośrednictwem systemu infotainment i platformy dystrybucji cyfrowej Steam . Teraz podobne partnerstwo ogłosiła firma BMW, przy okazji premiery nowego, w pełni elektrycznego BMW i5. Gry pojawią się z czasem we wszystkich elektrykach tego koncernu oraz kilku modelach nieelektrycznych, a stanie się tak dzięki współpracy z AirConsole.Gdy samochód BMW i5 pozostaje w bezruchu pasażerowie mogą włączyć usługę AirConsole, aby pograć w wybrane gry wieloosobowe w trybie lokalnym na ekranie systemu multimedialnego. BMW i5 wykorzystuje ogromny, 14,9-calowy wyświetlacz dla multimediów (poza tym 12,3-calowym przed kierowcą), więc wydaje się idealny do takiej zabawy. Rolę kontrolerów pełnią smartfony, po uprzednim zeskanowaniu kodu QR. Ta forma rozrywki ma m.in. pomóc zabić czas podczas ładowania pojazdu, co... może chwilę potrwać.BMW uczciło partnerstwo, oferując BMW i5 ze specjalnym, "gamingowym" malowaniem. Ciemny fiolet i specyficzne wzory i ikony faktycznie prezentują się ciekawie.AirConsole oferuje obecnie możliwość zabawy za pomocą aplikacji dla systemów Android TV, Google TV i Amazon Fire TV oraz na komputerach osobistych za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Umowa z BMW to debiut marki w branży motoryzacyjnej.Na ten moment funkcjonalność zagości jedynie w BMW i5, ale z czasem trafi również do innych modeli. Na początku, w okolicach lipca 2023 roku ma pojawić się na pokładzie BMW serii 7, BMW iX oraz BMW i4. Później ma zostać dostosowana również do BMW X5, X6, X7, XM, X5 M oraz X6 M.Biblioteka gier dla samochodów BMW będzie ograniczona względem pełnej, liczącej niemal 200 tytułów i dostępnych na pecetach. Dowiedzieliśmy się, że kierowcy i pasażerowie BMW zagrają w łącznie 15 pozycji, w tym Kart Go, Golazo, Music Guess i Overcooked.Źródło: BMW