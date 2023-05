Najlepszy piłkarz świata zdradził ulubioną grę. Wstydzi się jej

Piłkarz był mocno zakłopotany.

Erling Haaland wstydzi się ulubionej gry

"Nie myślę o tym"

"Dzisiejszej nocy wyśpię się, a potem będę myślał o trzech punktach w meczu Leeds. Teraz pójdę do domu i zagram w jakieś gry wideo, a potem pójdę spać"

"to zbyt krępujące, aby powiedzieć"

Erling Haaland has just uploaded this picture of him playing Minecraft to his Instagram story... pic.twitter.com/Onijj0bsqF — CentreGoals. (@centregoals) May 19, 2023

Wydawało mi się, że czasy, w których ludzie, a zwłaszcza faceci, wstydzą się grania w gry komputerowe mamy już dawno za sobą. To hobby jak każde inne i wbrew opinii niektórych mędrków nie różni się wcale od innych zainteresowań. Tymczasem, uznawany za najlepszego piłkarza na świecie roku 2023 według Stowarzyszenia Pisarzy Piłkarskich(obecnie Manchester City) był wyraźnie zakłopotany, gdy mówił dziennikarzowi o tym, jak relaksuje się w swoim wolnym czasie.Fani Erlinga Haalanda przez wiele dni prześcigali się w sugestiach na temat tego, jaka jest ulubiona gra piłkarza. Spekulacje rozbudził pomeczowy wywiad, jakiego Haaland udzielił po spotkaniu Premier League z West Ham United, w którym pobił rekord ligi pod względem większości bramek strzelonych w jednym sezonie. Norweg został zapytany o wyczyn oraz co myśli na jego temat.Dowiedzenie się, jaka była ulubiona gra Haalanda, było przedmiotem zainteresowania niektórych fanów, odkąd wspomniał o tym w wywiadzie po meczu. Po pobiciu rekordu Premier League pod względem większości bramek strzelonych w jednym sezonie przeciwko West Ham United, Haaland został zapytany o rekord i jego sposób myślenia o takich rzeczach.- powiedział Haaland.. Prowadzący wywiad zapytał Haalanda, w co lubi grać. Haaland odparł, żeInternauci obstawiali dosłownie wszystkie gry - od(lol, serio?), po World of Warcraft . Haaland uciął spekulację w jednej ze swoich relacji na Instagramie. Udało się ją zarchiwizować.Zrzut ekranu opublikowany przez Haalanda pokazuje jego postać i kilku jego przyjaciół, którzy mają wejść do portalu do Endu, aby walczyć ze Smokiem Endu, ostatnim bossem gry. Wszyscy czterej stoją w szeregu, a Haaland podpisał zdjęcie hashtagiem #Squad.No i co w tym wstydliwego? Minecraft to prawdopodobnie jedna z najlepszych i najbardizej rozwijających gier wszechczasów. Winszuję wyboru.Źródło: Twitter