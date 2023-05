Kpina. Activision Blizzard ukarane 0,00007 procent rocznych przychodów w Europie

Nigdy się po tym nie podniosą.

Activision Blizzard ukarane kwotą 5000 euro

"Obie gry zostały opublikowane w 2022 roku i pomimo że zawierają one płatne losowe przedmioty (takie jak skrzynki z łupami lub pakiety kart), nie zostało to ujawnione PEGI, gdy gry zostały zgłoszone do uzyskania licencji ratingowej"

"Ponieważ jest to równoznaczne z naruszeniem zasad opisanych w Kodeksie postępowania PEGI, Komitet ds. Egzekwowania PEGI ukarał obie firmy grzywną w wysokości 5000 euro"

Me after I spend six dollars pic.twitter.com/2h3J8ZZQpe — Bridger Winegar (@bridger_w) March 21, 2020

Wielkim korporacjom bardzo często opłaca się wykazywać antykonsumenckie postawy, bo konsumenci od jakiegoś czasu zdają się godzić na wszelkiego rodzaju działania na ich szkodę. Opłaca się im także nierzadko łamać prawa, bo kary bywają śmiesznie niskie w porównaniu do potencjalnych zysków. Jedną z firm kroczących obiema tymi ścieżkam jest. Najpierw złamali daną graczom cztery lata temu obietnicę co do trybu PVE w grze Overwatch 2 , będącego głównym powodem dla stworzenia tej gry, a teraz dowiedzieliśmy się, że dopuścili się innego bulwersującego czynu, za który kara finansowa okazuje się być absurdalnie niska. Tak niska, że mogła by nie być nałożona., słownie: pięć tysięcy euro. Taką karę nałożono na Activision Blizzard za nieujawnienie obecności płatnych skrzynek z łupami w swoich grach podczas przesyłania ich do oceny Pan European Game Information (). Kara ta z pewności szalenie zaboli (czy raczej: rozbawi) korporację, która na koniec roku wykazała przychody netto w wysokościŁącznie karę nałożono na Activision Blizzard za zatajenie obecności lootboksów w Diablo Immortal oraz Plaion za nieujawnienie skrzynek z łupami w Hunt: Showdown w edycji Bounty Hunter.- przekazało PEGI na swojej stronie internetowej.Przypomina się słynny memi scena z "Króla tygrysów" na Netfliksie.netto firmy za 2022 rok. Przypuszczam, że co ważniejsi pracownicy Activision Blizzard wydają więcej na każdą z kolacji służbowych ze swoimi klientami.Jaki sens mają w ogóle takie kary, skoro są tak niskie i zupełnie nieadekwatne do przewinienia w kontekście płynących z niezgłoszonych mikropłatności dochodów? Trudno powiedzieć, bowiem PEGI nie odniosło się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.Źródło: PEGI via PC Gamer