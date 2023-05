Kultowa gra postapo za darmo w Epic Games Store

Głupio by było przegapić taką promocję. Głupio by było przegapić taką promocję.



Fallout: New Vegas to kolejna darmowa propozycja od firmy Epic Games – użytkownicy mają tydzień na przypisanie sobie tytułu do biblioteki. Miłym akcentem jest udostępnienie wydania „ostatecznego” zawierającego szereg dodatków oraz bonusów. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji zapoznać się z tą kultową produkcją postapo, to chyba nadszedł idealny moment na nadrobienie zaległości. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Fallout: New Vegas za darmo na Epic Games Store



Wygląda na to, iż Epic Games powróciło na „właściwy” tor jeśli chodzi o przygotowywane akcje rozdawnicze. Nie tak dawno informowaliśmy Was o możliwości odebrania uznanego Death Stranding, co okazało się sporą niespodzianką dla części społeczności. Przez kilka następnych tygodni internauci otrzymają kolejne znane gry – jedna z nich właśnie zasiliła ofertę popularnego cyfrowego sklepu. Co dokładnie czeka na klientów?



Tym razem postawiono na Fallout: New Vegas – Edycja Ostateczna, czyli zestaw obejmujący pozycję wydaną pierwotnie w 2010 roku oraz całą wydaną do tej pory zawartość dodatkową, co wcale nie jest takie oczywiste. Mowa tu bowiem o komplecie docenionych elementów bonusowych pokroju rozszerzenia „Poza pustkowie” czy „Lśniące nowe zabawki” dodającym szereg dostępnego do wykorzystania uzbrojenia. Oprócz tego należy liczyć na dodatki „Krwawa Forsa”, „Szczere Serca”, „Smutki Starego Świata” oraz „Droga przez pustkowia”. Edycja zawiera także pakiety „Wyposażenie Kuriera” i „Arsenał Zbrojmistrzów”.



Źródło: Epic Games



Mamy więc do czynienia z pełnym zestawem – jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji przeczesać postapokaliptycznego New Vegas, to trudno o lepszy moment. Nic też nie stoi na przeszkodzie, by po raz kolejny zajrzeć do wydanego trzynaście lat Fallouta, zwłaszcza że mamy do czynienia z Edycją Ostateczną.



Warto się jednak pospieszyć, gdyż darmowe przypisanie do biblioteki będzie możliwe przez tydzień – za tydzień w czwartek o godzinie 17:00 doczekamy się ujawnienia kolejnej bezpłatnej gry. Kto wie, może nadchodzi inny wysokobudżetowy hit?



Źródło: Epic Games / Zdjęcie otwierające: Bethesda