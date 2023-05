Google dostrzegło Polskę. Świetna usługa dla graczy właśnie zadebiutowała

Potrzebowaliśmy tego. Potrzebowaliśmy tego.



Google Play Games na PC zadebiutowało właśnie na terenie kilkudziesięciu krajów. Polska również znajduje się na liście, co z pewnością ucieszy sporą część użytkowników. Tym samym otrzymaliśmy możliwość zagrania w ponad 100 mobilnych gier z poziomu komputera osobistego – nie jest do tego wymagany zbyt potężny sprzęt ani jakiekolwiek dodatkowe akcesoria. Przyjrzyjmy się więc sprawie nieco bliżej.





Google Play Games na PC pojawiło się w Polsce



Sklep Play oferuje obecnie mnóstwo gier – nie ma w tym nic dziwnego, bowiem ta mobilna rozrywka z roku na rok staje się coraz popularniejsza. Dowodem na to są liczne inwestycje przeróżnych firm. Za przykład może posłużyć chociażby Netflix, który od ponad roku oferuje możliwość skorzystania z szeregu produkcji bez dodatkowych opłat. Google ma za to nieco inny plan, bowiem próbuje zachęcić pecetowych użytkowników do spróbowania swoich sił w popularnych tytułach wyprodukowanych z myślą o smartfonach.



Play Games na PC to usługa, która do tej pory była dostępna wyłącznie na terenie kilkunastu państw, co rzecz jasna ograniczało możliwość rozwoju oraz globalną ekspansję. Testy beta wypadły jednak tam dosyć pomyślnie, więc koncern zdecydował się na poszerzenie zasięgu platformy – teraz stała się ona dostępna w około 42 nowych krajach. Polska jest jednym z nich, więc warto zerknąć z czym w ogóle mamy do czynienia.



Źródło: Google



Przede wszystkim chodzi tu o dostęp do ponad 100 gier mobilnych, do których dostęp możemy uzyskać teraz także na PC (np. 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom, AFK Arena, Arknights, Asphalt 9: Legends). Oczywiście Google obiecuje, że w niedalekiej przyszłości katalog zostanie stosownie powiększony. Jeśli zaś chodzi o wymagania sprzętowe, to nie są one wygórowane. Należy posiadać co najmniej Windowsa 10, 10 GB miejsca na dysku SSD, Intel UHD Graphics 630, 4-rdzeniowy procesor oraz 4 GB pamięci RAM. Większość osób nie powinna więc mieć problemu ze skorzystaniem z usługi. Niezbędne może okazać się również udzielenie dostępu do konta administratora oraz włączenie wirtualizacji sprzętowej.



Jak się jednak okazuje, obecnie żadne kontrolery nie współpracują z Google Play Games na PC – pozostaje więc skorzystać z klawiatury. Pozostają także oczywiste ograniczenia w zakresie dostępnych gier. Przy okazji warto podkreślić, iż usługa wciąż znajduje się w wersji beta – normalne więc będą występujące błędy czy swego rodzaju niedociągnięcia.



Źródło: Google / Zdjęcie otwierające: Google