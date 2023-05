Niemożliwy rekord w Quake ustanowiony po 24 latach

W czasie poniżej 7 sekund.



Speedrun to zabawa polegająca na jak najszybszym przechodzeniu całych gier komputerowych lub pokonywaniu wybranych ich poziomów. Najlepsi speedrunnerzy osiągają nierzadko rekordowe czasy bijąc wcześniejsze o tysięczne części sekundy. Tutaj nie chodzi tyle o przyjemność z grania, co pokonywania kolejnych granic czasowych. Niedawno udało się pobić rekord przejścia poziomu E2M1 w grze Quake, uznawany za niemożliwy do poprawienia od 24 lat.



Quake E2M1 speedrun poniżej 7 sekund

Mapa z Quake'a, znana jako E2M1, to jedna z najpopularniejszych map dla kochających wyzwania speedrunnerów. Od 24 lat gracze dwoili się i troili, aby pokonać ten poziom w czasie poniżej siedmiu sekund, jednakże wydawało się to absolutnie niemożliwe. Pomimo licznych prób sztuka ta nie udała się nikomu - do czasu.



Pewien gracz znalazł wpadł na pomysł, dzięki któremu pobicie rekordu było teoretycznie możliwe. Metodę wykorzystał internauta o pseudonimie Chambers, który w kwietniu 2023 roku przesłał klip, na którym kończy E2M1 z oszałamiającym czasem 6,998 sekundy - pierwszym w historii poniżej 7 sekund i pierwszym od 24 lat, który pobił poprzedni rekord. Duża w tym zasługa umiejętności, ale i... szczęścia.



Zapis z rekordowo szybkiego ukończenia etapu E2M1 zobaczycie poniżej.







Dlaczego napisałem o szczęściu? Historię zmagań z omawianym tutaj poziomem w grze Quake świetnie opisuje zamieszczony niżej materiał, gdzie doskonale to wyjaśniono. Warto go obejrzeć, jest naprawdę ciekawy - nawet jeśli niespecjalnie interesuje Was świat speedrunningu.







