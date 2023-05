W Doom zagrasz już nawet w Teletekście. Tego jeszcze nie było

Modderzy stają się coraz bardziej pomysłowi.

Doom w Teletekście

Pilot od TV jako kontroler

Doom wyrenderowany w Teletekście. | Źródło: lukneu/GitHub

Ty też możesz to zrobić

Liczba nie tyle urządzeń, co rzeczy, na których można uruchomić starego dobrego Dooma, nieustannie rośnie. Dotychczas zdołano uruchomić go na pierścionku , w Minecrafcie , batoniku Milky Way , na terminalu traktora i nie tylko. Teraz Dooma udało się uruchomić także w cyfrowym systemie przesyłania dodatkowych informacji nadawanych jednocześnie z programem telewizyjnym, czyli w Teletekście. Mowa o systemie, częścią którego jest kultowaOsobą, która zdołała uruchomić Dooma w Teletekście, jest modder o pseudonimie. Lukneu musiał dokonać jednak niemałych zmian w kodzie gry, aby granie w nią za pośrednictwem Teletekstu na telewizorze było możliwe.Co istotne, gra nie działa bezpośrednio na telewizorze. Jest ona uruchamiana na innym komputerze, a jej obraz jest transmitowany na telewizor z użyciem programu odczytującego Teletekst. Oczywiście, jako że Teletekst oferuje ograniczoną rozdzielczość i paletę barw, odtwarzany za jego pośrednictwem Doom prezentuje się dużo gorzej niż na monitorze komputera.Doom w Teletekscie oferuje czarno-białą grafikę, a twarzzostała w nim zastąpiona emoji uśmiechniętej buźki. Lukneu przyznał, że mógł sprawić, by grafika była bardziej szczegółowa, ale zdecydował się, że jego mod będzie obsługiwał Poziom 1 Teletekstu, czyli jego najwcześniejszą wersję, dla jego autentycznego „feelingu”.W Dooma w Teletekście można grać z użyciem różnych urządzeń wejściowych – także z użyciem pilota telewizyjnego. Wideo opublikowane przez lukneu pokazuje jednak, że taki zwyczajny pilot oferuje długi czas reakcji, co może dawać się we znaki, jako że Doom jest grą akcji.Lukneu w przyszłości planuje rozbudować swój mod, wprowadzając wsparcie dla kolorowej grafiki, postaci ASCII, auto mapy i trybu renderowania rysującego jedynie krawędzie. Zapewne dalszy rozwój pozwoli usunąć z niego też pewne błędy, które teraz go trapią, a które można zauważyć na powyższym filmie.Lukneu podzielił się w serwisie GitHub kodem i instrukcją, które powinny pozwolić każdej chętnej osobie na samodzielne uruchomienie Dooma w Teletekście na telewizorze. Do odtworzenia tego projektu potrzebny jest minikomputer systemem Linux , plik, a także telewizor. Warto mieć jednak na względzie to, że nowoczesne telewizory mają problem z aktualizowaniem stron Teletekstu. Z kolei stare telewizory kineskopowe pozwalają bez problemu uzyskać w Doomie w Teletekście ponad 30 FPS.Modder stworzył swój mod w systemie Linux i dlatego przynajmniej na razie nie można uruchomić go z innego systemu operacyjnego. Uważa jednak, że stworzenie potencjalnego portu nie powinno być dużym wyzwaniem.Tak, Teletekst i Telegazeta nadal istnieją. Aby uzyskać do nich dostęp, telewizor musi odbierać sygnał telewizyjny. Proces uruchamiania Teletekstu może się jednak różnić w zależności od marki telewizora.Źródło: lukneu/YouTube, fot. tyt. lukneu/YouTube