Cała mapa z Fallouta została odtworzona w Minecrafcie

Społeczność graczy postanowiła odtworzyć w Minecrafcie całą mapę z kultowej gry Fallout: New Vegas, co z pewnością zasługuje na udokumentowanie. Zwłaszcza że mówimy o wiernym odwzorowaniu praktycznie wszystkich elementów, także tych nieznaczących zbyt wiele. Jeśli więc należycie do grona fanów znanego cyklu postapo, to przyjrzyjcie się temu projektowi nieco bliżej, bo naprawdę warto.





Mapa z gry Fallout: New Vegas odtworzona w Minecrafcie



Niejednokrotnie informowaliśmy Was o ambitnych przedsięwzięciach związanych z Minecraftem – mowa tu chociażby o tworzeniu architektonicznych dzieł sztuki czy zaawansowanych dzieł wykorzystujących „czerwony proszek”. Ponad miesiąc temu przekazaliśmy także szereg wieści dotyczących budowania świata Zeldy przez jednego z twórców internetowych. Teraz zerkniemy na podobny projekt, lecz pod wieloma elementami zgoła odmienny. O co dokładnie chodzi?



Od dłuższego czasu powstaje Minecraft: New Vegas stanowiący fanowską próbę przeniesienia mapy z Fallouta do wszystkim znanej produkcji od firmy Mojang. Nie tak dawno opublikowano materiał ukazujący postęp prac nad tym przedsięwzięciem i trzeba przyznać, iż prezentuje się ono naprawdę nieźle. Modderzy zdecydowali się bowiem na odtworzenie terenu praktycznie 1:1, co może zrobić ogromne wrażenie na fanach popularnego cyklu.





Będą oni w stanie rozpoznać wszystkie miejsca, potwory, elementy ekwipunku czy nawet dźwięki. Spora część tekstur została bowiem zapożyczona z gry i wrzucona do narzędzia przekształcającego je tak, by wyglądały niczym z Minecrafta. Poziom klimatu i klasycznych lokacji stoi na tak wysokim poziomie, iż niektóre zrzuty ekranu można pomylić z faktycznym New Vegas. Mamy więc do czynienia z przedziwnym zderzeniem się światów.



Warto zaznaczyć, iż całe przedsięwzięcie nie polega wyłącznie na przeniesieniu terenu. Docelowo mówimy o serwerze, na którym bawić się będą gracze – zachowano więc bronie, przedmioty, elementy interfejsu czy dźwięki symbolizujące awans na wyższy poziom. Zadbano również o widowiskowe strzelaniny, eksplorację czy możliwość dystrybucji punktów umiejętności.



Planowany serwer opierać się będzie na odgrywaniu ról i przynależności do wybranych frakcji. Brzmi ciekawie i wokół projektu zdążyła zebrać się już pokaźna grupa fanów. Możemy więc doczekać się w przyszłości prawdziwego hitu.



Źródło: YouTube