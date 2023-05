Święto polskich twórców gier w Apple App Store

Dzieje się.

Polskie gry w Apple App Store

"Specjalnie na potrzeby kampanii twórcy popularnych gier, takich jak Fishing Clash, Gwent, The Wolf, #DRIVE czy Questland stworzyli wydarzenia i funkcjonalności, które są dostępne dla klientów Apple już od dzisiaj"

Jeżeli korzystasz na co dzień ze smartfona Apple i lubicie od czasu do czasu na swoim iPhonie zagrać w jakąś grę mobilną, powinieneś niezwłocznie odwiedzić sklep z aplikacjami App Store. W tym tygodniu trwa tam bowiem święto lokalnych twórców gier. Polscy deweloperzy w związku z kampanią prowadzoną przez firmę z Cupertino przygotowali garść niespodzianek.W Polsce działa ponad 400 firm zajmujących się tworzeniem gier wideo, w których pracuje nawet ponad 12000 osób. Rzeczywista liczba osób parających się tym zajęciem może być jeszcze większa.W App Store w ramach trwającego wydarzenia wybrane produkcje trafią do zakładek Today i Games, dzięki czemu promowane będą również za granicami naszego kraju, w tym w Wielkiej Brytanii, UE, LATAM i na Bliskim Wschodzie.- czytamy w komunikacie prasowym.Kampania zbiega się z konferencją Digital Dragons w Krakowie, która jest jednym z największych regionalnych wydarzeń dla twórców gier.Źródło: Apple