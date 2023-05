Epic Games Store rozdaje wielki hit. Takiej promocji dawno nie było

Prawdziwa perełka za 0 zł. Prawdziwa perełka za 0 zł.



Epic Games ruszył z kolejną świetną promocją. Użytkownicy bezpłatnie odebrać mogą grę Death Stranding, która pierwotnie zadebiutowała na PC niecałe trzy lata temu. Jest to świetna okazja dla osób nie mających jeszcze styczności z wielkim hitem Hideo Kojimy oraz tych grających wcześniej wyłącznie na konsoli. Warto się jednak pospieszyć, gdyż możliwość przypisania produkcji do biblioteki zniknie w mgnieniu oka. Przyjrzyjmy się tej akcji nieco bliżej.





Death Stranding za darmo na Epic Games Store



Gracze są rozpieszczani i raczej wszyscy przytakną temu stwierdzeniu. Dopiero co informowaliśmy Was o możliwości zagrania w kompletną edycję Metro: Last Light zupełnie za darmo, a już przychodzimy z kolejną pozytywną wieścią. Epic Games powoli wraca bowiem do formy i zamiast bezpłatnych dodatków do The Sims 4 postanowił wręczyć konsumentom coś przyzwoitego. O co dokładnie chodzi i dlaczego powinniście się tym zainteresować?



Nie tak dawno pojawiły się plotki dotyczące przygotowywanej przez konkurenta Steama wyprzedaży. Oprócz licznych przecen klienci mieliby otrzymać dostęp do ośmiu wysoko ocenianych tytułów. Najnowsze plotki mówią jednak o czterech, co także nie jest najgorszym wynikiem – na pierwszy ogień poszło Death Stranding, najnowsze dzieło legendy branży, Hideo Kojimy. Grę można odebrać bezpłatnie do 25 maja, więc jeszcze nieco czasu zostało.



Źródło: wł.



Warto się jednak pospieszyć, bo wiadomo jak to bywa – każdemu zdarzyło się zapomnieć o tego typu promocji. Szczególnie jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w „symulator kuriera” i doświadczyć historii głównego bohatera. Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu produkcji:



Hideo Kojima, legendarny twórca gier, oferuje zupełnie nowe, niespotykane w tym gatunku podejście do rozgrywki. Sam Bridges musi stawić czoła światu, który został całkowicie przekształcony przez fenomen zwany Death Stranding. Jako kurier własnoręcznie przenosi to, co pozostało z naszej przyszłości, wyruszając w podróż, by na nowo połączyć zniszczony świat.



Wystarczy odwiedzić platformę Epic Games Store, przejść do sekcji darmowych gier, wybrać Death Stranding oraz sfinalizować transakcję za 0 zł – to chyba uczciwa cena. Jeśli chodzi o kolejną darmową pozycję, to stanowi ona razie słodką tajemnicę. Ujawniona zostanie dopiero za tydzień, więc pozostaje uzbroić się w dawkę cierpliwości.



Miejmy nadzieję, że gracze nie zostaną zawiedzeni.



Źródło: Epic Games Store / Zdjęcie otwierające: Kojima Productions