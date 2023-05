Możliwe, że właśnie poznaliśmy datę premiery GTA 6

Wydawca zdradził istotną informację. Wydawca zdradził istotną informację.



Take-Two postanowiło podsumować właśnie miniony kwartał. Przy okazji prezentacji sprawozdania finansowego potwierdzono przy okazji, iż w 2025 roku planowane jest „wkroczenie w nową erę” poprzez wydanie kilku przełomowych tytułów. Choć oficjalnie nie padła nazwa GTA 6, to większość graczy nie ma wątpliwości, że już za niespełna dwa lata doczekamy się debiutu tej wyczekiwanej produkcji. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





GTA 6 coraz bliżej - to już pewne



Plotki o GTA 6 pojawiają się od wielu lat i nieustannie podgrzewają atmosferę panującą wśród fanów popularnego cyklu. Najbardziej gorąco zrobiło się chyba w momencie wycieku produkcji, który zdradził szereg informacji na jej temat. Jeśli jednak chodzi o oficjalne źródła, to wiadomo wyłącznie, że trwają pracę nad kolejną odsłoną serii – nic poza tym. Niedawno jednak doczekaliśmy się publikacji intrygującego zdjęcia przez YouTubera – spotkał się on bowiem z prezesem Take-Two Interactive.



Teraz mamy do czynienia z czymś nieco poważniejszym. Korporacja zdecydowała się bowiem na opublikowanie sprawozdania finansowego za zakończony właśnie kwartał. Dowiedzieliśmy się z niego, iż GTA 5 oraz Red Dead Redemption 2 nadal sprzedają się świetnie, natomiast wciąż nie jest to wystarczający fakt. Okazuje się bowiem, iż w okresie od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku firma chce wygenerować ponad 8 miliardów dolarów. Brzmi ambitnie, prawda?



Redakcja portalu IGN jednoznacznie stwierdziła, że coś musi być na rzeczy, ponieważ przy obecnych wynikach osiągnięcie takiego wyniku nie jest fizycznie możliwe – nieważne jakby się starano. Dlatego też niewątpliwie planowane jest wydanie ogromnego hitu bądź przynajmniej prowadzenie akcji promocyjnej na potężną skalę. Zarząd spółki zamierza w roku fiskalnym 2025 wkroczyć w nową erę gamingu i wprowadzić na rynek kilka przełomowych tytułów wyznaczających nowe standardy w branży.



Źródło: Take-Two Interactive



Właśnie te projekty mają pozwolić na osiągnięcie 8 miliardów dolarów i gracze już przestali się łudzić – musi chodzić o GTA 6, obecnie najbardziej wyczekiwaną grę na świecie. Co ciekawe, kolejne lata mają przynieść jeszcze większe zyski, więc Take-Two ma naprawdę pokaźne ambicje. Trudno bowiem wyobrazić sobie, że jakakolwiek inna produkcja mogłaby wygenerować takie pieniądze.



Oczywiście wciąż mówimy wyłącznie o domysłach, lecz wielu insiderów jest przekonanych, iż promocja GTA 6 rozpocznie się jeszcze podczas tegorocznego okresu wakacyjnego. Zgadzałoby się to ze wszystkimi udostępnionymi do tej pory przeciekami.



Pozostaje więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i liczyć na łaskawość Rockstar Games i Take-Two Interactive.



Źródło: IGN / Zdjęcie otwierające: Rockstar Games