Prawdziwy hit za darmo na Steam. Istna gratka dla fanów postapo

Grzech nie skorzystać. Grzech nie skorzystać.



Metro: Last Light już niedługo będzie można odebrać zupełnie za darmo. Taką informację przekazali deweloperzy, którzy rozpoczęli świętowanie 10-lecie tej popularnej gry. Użytkownicy przez równy tydzień otrzymają opcję przypisania tytułu do swojej biblioteki Steam, co z pewnością jest świetną wiadomością szczególnie dla osób niemających wcześniej okazji przetestować dobrze znanej produkcji. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





Metro: Last Light za darmo na platformie Steam



Ostatnio mieliśmy do czynienia z lekką posuchą jeśli chodzi o akcje rozdawnicze. Epic Games Store udostępnił bowiem wyłącznie pakiet niezbyt wysoko ocenianych dodatków do The Sims 4, co nie do końca ucieszyło konsumentów. Wygląda jednak na to, że nadchodzi rekompensata – ptaszki ćwierkają, że jutro doczekamy się ujawnienia „istnej perełki”. Konkurencja w postaci platformy Valve również nie zawodzi – przynajmniej pod tym względem.



Deweloperzy z ukraińskiego studia 4A Games ogłosili, że już jutro (18 maja) na Steamie zostanie udostępniona gra Metro: Last Light w wariancie Complete Edition. Wszystko z okazji 10 rocznicy wydania tytułu – jest to jednak dosyć interesująca promocja, gdyż pozycji od dłuższego czasu nie ma w ofercie usługi. Została ona zastąpiona przez wydany niedługo potem remaster, więc wygląda na to, iż szykuje się swego rodzaju powrót. Oferta potrwa do 25 maja – warto się pospieszyć i nie przegapić promocji.





Immerse yourself in the year 2034 - you are the last light in the darkest hour.



To celebrate Metro: Last Light's 10th Anniversary, the original Complete Edition of the 2013 game will be available for free on @Steam from 18-25 May.



Set your nixie watches and stay tuned! pic.twitter.com/O4tkkHnbRL — Metro Exodus (@MetroVideoGame) May 16, 2023

Okej, ale co tak naprawdę wchodzi w skład Complete Edition? Mówimy tu o podstawowej wersji gry, czterech dodatkach (Chronicles, Faction, Developers oraz Tower), a także specjalnym trybie Ranger odblokowującym poziom trudności hardcore. Jest to dosyć interesująca akcja, zwłaszcza dla osób niemających wcześniej styczności z oryginałem. Od 2014 roku na Steamie zakupić można bowiem wyłącznie wersję Redux (ta zresztą niejednokrotnie była udostępniana za darmo).



Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, iż deweloperzy po prostu przywrócą klasyczną odsłonę na platformę od Valve i przy okazji zachęcą graczy to skorzystania z promocji. Są to jednak wyłącznie domysły – pełny obraz sytuacji otrzymamy już jutro, prawdopodobnie o godzinie 17:00.



Osobiście od dawna chciałem powrócić do uniwersum Metro, więc chętnie skorzystam z przygotowanej oferty. Zróbcie to samo jeśli tęsknicie za Artemem i ratowaniem moskiewskiego metra.



Źródło: Twitter