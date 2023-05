DOOM Eternal uruchomiony na kalkulatorze. Tego się nie spodziewaliście

Gracze nigdy nie przestaną zadziwiać. Gracze nigdy nie przestaną zadziwiać.



Jeden z użytkowników postanowił uruchomić grę DOOM Eternal na względnie tanim kalkulatorze. Tak, chodzi o pozycję wydaną w 2020 roku, co na pierwszy rzut oka raczej nie wydaje się możliwe. Społeczność jednak już wystarczająco dużo razy zdążyła udowodnić, iż wystarczy posiadać nieco umiejętności, kreatywności oraz cierpliwości. Przyjrzyjmy się projektowi nieco bliżej, bo jego szczegóły są naprawdę intrygujące.





YouTuber uruchomił grę DOOM Eternal na kalkulatorze



DOOM pojawił się na naszym portalu mnóstwo razy. Głównie pisaliśmy o nim w kontekście uruchomienia klasyka z 1993 roku na różne dziwaczne sposoby. Zdołano włączyć grę chociażby w Notatniku czy na pierścionku, klocku LEGO oraz teście ciążowym. Niedawno zrobiliśmy wyjątek od reguły i przekazaliśmy Wam informację odnośnie do przeniesienia mobilnego DOOM-a na PC po ponad 13 latach. Dzisiaj powracamy do tradycyjnej zawartości, ale w dosyć nietypowym wydaniu.



Twórca internetowy o pseudonimie Taki Udon prowadzi kanał na YouTube, którego subskrybuje około 227 tys. osób. Publikuje on niezwykle kreatywne materiały, głównie związane z przenośnymi konsolami – przerabia on je, a także ulepsza oraz naprawia. Niekiedy postanawia zrobić coś naprawdę szalonego i chyba takim mianem można okrzyknąć próbę uruchomienia gry DOOM Eternal na chińskim kalkulatorze marki GHLBD za 10 dolarów (w praktyce kosztuje on 25 dolarów, ale mężczyźnie udało się zdobyć używaną kopię).







Na pierwszy rzut oka sprzęt nie wydaje się zbytnio skomplikowany, trudno nawet przeprowadzić na nim skomplikowane obliczenia. Taki odkrył jednak, że kalkulator jest wyposażony w 32-bitowy procesor Allwinner A50 oraz 1 GB pamięci RAM. Całość działa natomiast na systemie Android, więc twórca zdecydował się na zabawę w hakera. Udało mu się skutecznie zablokować automatyczne uruchamianie kalkulatora, co poskutkowało opcją przekształcenia urządzenia w coś bardziej interesującego.



YouTuber wgrał nowe oprogramowanie, aplikacje oraz różne emulatory. Nie udało mu się jednak zaprogramować klawiszy tak, by wykonywały inne akcje, więc musiał skorzystać z bezprzewodowego kontrolera, z którym połączył się poprzez Bluetooth. Potem poszło jak z płatka – Udon uruchomił szereg klasycznych tytułów, lecz nie tylko. Udało mu się włączyć nawet DOOM Eternal z 2020 roku, lecz akurat w tym przypadku zastosowano pewną sztuczkę.



Twórca zdecydował się na implementację Steam Linka, co pozwoliło na zabawę przez chmurę. Dzięki temu stosunkowo nowy tytuł działa na kalkulatorze w miarę płynnie. Całość prezentuje się wciąż niezwykle abstrakcyjnie i proces przekształcania sprzętu znajdziecie powyżej.



To co, teraz pozostaje czekać na kolejne kreatywne przedsięwzięcie powiązane z DOOM-em.



