Gry ważące ponad 100 GB to już standard

Kolejno wychodzące gry AAA posiadają to coraz większe wymagania sprzętowe. Jeżeli jednak zamierzasz zmodernizować z myślą o tych grach swój komputer, zadbaj nie tylko o odpowiednio wydajny procesor i odpowiednio wydajną kartę graficzną, ale także o pojemny dysk SSD. Wygląda bowiem na to, że gry ważące 100 GB stają się codziennością.wymaga od graczy 100 GB wolnej przestrzeni na dysku, tak jakw wydaniu pecetowym.wymaga zaś 150 GB przestrzeni, a155 GB i jest największą grą, która miała premierę w tym roku. Jak widać, gry stają się coraz większe i większe, co jest złą wiadomością dla graczy z wolnym połączeniem internetowym i o ograniczonej przestrzeni dyskowej.Wyniki ostatniej ankiety Steam pokazują, że mniej niż połowa jej uczestników posiada komputer z przestrzenią dyskową większą niż 1 TB. 23,18% ankietowanych posiada od 250 do 499 GB przestrzeni dyskowej, a 14,62% od 750 GB do 999 GB. Co więcej, większość uczestników posiada tylko od 100 GB do 249 GB wolnej przestrzeni na dyskach. Jak więc widać, całkiem sporo osób musiało zapewne zwolnić dużo miejsca na swoich komputerach, aby zrobić miejsce dla wielu tegorocznych premier.steam-ankieta.jpg Wyniki ankiety Steam z kwietnia 2023 roku w kategorii wolnej przestrzeni dyskowej i całkowitej przestrzeni dyskowej. | Źródło: SteamOczywiście wcześniej zdarzało się, że gry ważyły po 100 GB lub więcej.ważyło początkowo ponad 200 GB, więc wielu graczy kupowało nowy dysk SSD tylko z myślą o tej produkcji.waży jakieś 120 GB, aokoło 110 GB. Gry ważące więcej niż 100 GB pojawiają się jednak coraz częściej i częściej.Jak wspomniałam, wszystko to jest też złą wiadomością dla osób o powolnym łączu internetowym, a takich osób nadal nie brakuje. W Polsce średnia prędkość pobierania dla Internetu domowego w Polsce przekroczyła niedawno 100 Mb/s, ale nie każdy kraj może się takim wynikiem pochwalić.Oczywiście tego problemu od dawna nie można pominąć, kupując grę wydaniu fizycznym. Wiele takich wydań nie zawiera nawet fizycznego nośnika z grą, a jedynie jej cd-key. Nawet jeśli w pudełku jest płyta, to zawiera niewielki ułamek danych instalacyjnych. Resztę trzeba pobrać z sieci.Jasne, gier nie trzeba pobierać, jeśli gra się w chmurze, na przykład za pośrednictwem, jednakże nie jest to usługa bez wad. Na szczęście, ceny dysków SSD obecnie nie powalają na kolana.Źródło: PC Gamer , fot. tyt. Steam