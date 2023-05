Polski gracz League of Legends doczekał się własnego pomnika w Hiszpanii

To się nazywa wyróżnienie. To się nazywa wyróżnienie.



Marcin Janowski doczekał się własnego pomnika w Barcelonie – jest to obecnie jeden z najpopularniejszych zawodowych graczy League of Legends na świecie. Statua została odsłonięta podczas trwającego właśnie wydarzenia Mid-Season Invitational i wszyscy mieszkańcy hiszpańskiego miasta mogą podziwiać dowód uznania dla polskiego zawodnika. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, bo raczej rzadko dochodzi do tego typu sytuacji.





Jankos otrzymał własny pomnik w Barcelonie



League of Legends to wciąż jedna z najpopularniejszych gier wideo. Bezustannie cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród użytkowników na całym świecie. Wpływ na to ma także ogromne zaplecze e-sportowe, co bez wątpienia odbija się na stabilnej pozycji tytułu od Riot Games. Regularnie odbywają się międzynarodowe turnieje, a wśród cieszących się uznaniem graczy można odnaleźć co najmniej kilku Polaków.



Do tego grona niewątpliwie zalicza się Marcin „Jankos” Jankowski, członek hiszpańskiej drużyny Team Heretics – jest on powiązany z grą League of Legends od wielu lat i na przestrzeni swojej kariery wygrał mnóstwo turniejów, zarówno europejskich, jak i międzynarodowych. Teraz postanowiono te jego osiągnięcia uhonorować poprzez odsłonięcie pomnika niedaleko centrum handlowego Westfield La Maqunista w Barcelonie.





W Barcelonie stanął pomnik mistrza!



Podziwiajcie posąg Lee Sina dla naszej żywej legendy, zwycięzcy MSI 2019 @JankosLoL! #OurMSILegacy #MSI2023 pic.twitter.com/1UUujijYRD — League of Legends Polska (@LoLPL) May 10, 2023

Statua przedstawia postać Lee Sina, którą Marcin najczęściej gra w League of Legends – nie ma więc tu żadnego zaskoczenia. Miłym akcentem jest bez wątpienia oryginalna tabliczka zawierająca pseudonim zawodnika. O tym zaszczycie poinformował oficjalny polski profil gry nazywając przy okazji Jankosa „mistrzem” – to też nie lada wyróżnienie.



Jeśli więc kiedyś będziecie odwiedzać Barcelonę, to możecie przy okazji zrobić sobie zdjęcie przy nietypowym pomniku. To bez wątpienia będzie obowiązkowy punkt wycieczki dla fanów League of Legends.



Warto też wspomnieć, iż Marcin „Jankos” Jankowski został w 2021 roku uhonorowany specjalną nagrodą Przeglądu Sportowego – jest to pierwsza tego typu nagroda wręczona profesjonalnemu graczowi na terenie naszego kraju.



Źródło: Twitter