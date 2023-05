Wiedźmin 3 z nową aktualizacją. Otrzymał wsparcie dla XeSS

Ale Geralt utracił możliwość jedzenia pierogów pod wodą.

Wiedźmin 3: Dziki Gon – aktualizacja 4.03

Naprawiono problem, w wyniku którego ray-trace’owane cienie roślinności pojawiały się w zależności od odległości i ujęcia Geralta.

Naprawiono problem, w wyniku którego kilkukrotne włączanie i wyłączanie odbić ze śledzeniem promieni światła oraz cieni mogło powodować pojawianie się czarnych cieni na krawędziach obiektów.

Usunięto błąd, w wyniku którego w wersji DirectX 11 mogły pojawiać się awarie podczas uruchamiania gry lub po wczytywaniu zapisu na niektórych procesorach AMD.

Dodano wsparcie dla Intel Xe Super Sampling, technologii upscalingu, która wykorzystuje uczenie maszynowe do podnoszenia wydajności i jakości obrazu.

Naprawiono błędy w oświetleniu związane z odbiciami w przestrzeni ekranu, które pojawiały się, gdy oświetlenie globalne ze śledzeniem promieni było wyłączone.

Poprawiono wydajność oświetlenia globalnego ze śledzeniem promieni i odbić ze śledzeniem promieni światła.

Naprawiono problem, w wyniku którego podczas przejeżdżania Płotką przez kałuże na ekranie mogły pojawiać się fioletowe plamy.

Opcja postępów międzyplatformowych będzie teraz poprawnie wyświetlać konto, na które zalogowany jest gracz.

Naprawiono błąd, w wyniku którego po włączeniu trybu wydajności na PlayStation 5 na ekranie ekwipunku na postaci Geralta pojawiały się ciemne pasy lub cienie.

Naprawiono błąd, w wyniku którego na konsolach nowej generacji gra mogła się chwilowo zawieszać przy tworzeniu automatycznego zapisu.

Wyeliminowano spadki wydajności na konsolach nowej generacji podczas korzystania z Wiedźmińskich zmysłów w Beauclair i Novigradzie.

Naprawiono błąd, w wyniku którego przy włączonej funkcji śledzenia promieni na ziemi i ścianach mogła pojawiać się siatka jasnych punktów w niektórych warunkach pogodowych.

Pajęcze sieci nie będą już zmieniały kolorów przy poruszaniu kamerą z włączonym trybem śledzenia promieni.

Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre tekstury bohaterów z przerywników filmowych mogły wydawać się nie w pełni wyrenderowane.

Przez czas i przestrzeń – naprawiono błąd, w wyniku którego mgła w Mrocznej Dolinie była różowa zamiast biała.

Dodano mod Next Gen Script Fixes stworzony przez Sergeanur.

W cieniu Wiecznego Ognia – muzyka towarzysząca zadaniu nie będzie już grać po jego ukończeniu. Gracze, którzy już doświadczyli tego problemu, będą musieli ponownie wejść do Novigradu lub do oxenfurckich kanałów, aby poprawka zadziałała.

Dodano opcję automatycznego stosowania olejów w walce.

Teraz Geralt nie może jeść i pić pod wodą (z wyjątkiem eliksirów oraz odwarów).

Aktualizacja większa, niż sprawia wrażenie

otrzymał wczoraj nową aktualizację – aktualizację, która nie dość że poprawia wiele błędów, to wprowadza kilka interesujących zmian związanych z rozgrywką. Możesz pobrać ją już teraz na, a także konsolach, a szczegółowo omawiam ją poniżej.Zdecydowanie jedna z najważniejszych nowości wprowadzonych przez patch 4.03to wsparcie na komputerach osobistych dla, czyli technologii. Jest to technologia upscalingu, która tak jakdziała na komputerach z większością kart graficznych obsługujących, w przeciwieństwie do, które działa tylko na kartach. Skorzystasz z niej na przykład na kartach graficznych. Intel Xe Super Sampling wykorzystuje uczenie maszynowe do podnoszenia wydajności i jakości obrazu.W kwestii wydajności warto jeszcze wspomnieć, że deweloperzy wyeliminowali z gry spadki FPS, które pojawiały się na konsolach nowej generacji podczas korzystania z wiedźmińskich zmysłów w. Do gry dodano poza tym, i na PC i na konsolach nowej generacji, modstworzony przezKolejną ciekawą informacją na liście zmian jest ta, że na wszystkich platformach wprowadzono w grze opcję automatycznego stosowania olejów w walce. Jeszcze ciekawsze i trochę zaskakujące jest jednak to, że od teraznie może jeść i pić pod wodą z wyjątkiem eliksirów i odwarów. Deweloperzy uzgodnili bowiem, że o ile spożywanie płynów z zakorkowanej flaszki może być możliwe w rzeczywistości, tak picie piwa lub jedzenie pierogów pod wodą już jest naciągane.Pełną listę zmian wprowadzonych do Wiedźmina 3 przez aktualizację 4.03 umieściłam poniżej.CD Projekt RED wspomina, że na liście umieszczono tylko najbardziej zauważalne zmiany. Aktualizacja zawiera też pewne drobne poprawki, które się na liście nie znalazły.Na razie nie wiadomo, kiedy nowa aktualizacja pojawi się na konsolach Nintendo Switch. Deweloperzy pracują nad tym, aby doszło do tego tak szybko, jak to możliwe.Źródło: CD Projekt RED, fot. tyt. CD Projekt RED