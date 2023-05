Grasz w The Sims 4? Kilka dodatków zgarniesz teraz za darmo

Ruszyła ciekawa promocja. Ruszyła ciekawa promocja.



Jeśli jesteście graczami The Sims 4, to z pewnością nie możecie przejść obojętnie obok najnowszej promocji dostępnej z poziomu Epic Games Store – za darmo odebrać można bowiem kilka dodatków uprzyjemniających zabawę. Mowa tu o zestawie „Żyj odważnie”, na który składają się trzy odrębne elementy. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej, zwłaszcza że oferta jest ograniczona czasowo.





Zestaw dodatków do The Sims 4 dostępny za darmo



Nie trzeba chyba przypominać, iż od ubiegłego roku gra The Sims 4 jest bezpłatna. Dostęp do niej może uzyskać więc każda zainteresowana osoba – oczywiście chodzi wyłącznie o podstawową odsłonę. Rozszerzenia wciąż są płatne i Electronic Arts raczej nigdy nie zrezygnuje z tego źródła przychodu. Czasami jednak można upolować intrygujące dodatki za niższą cenę bądź… zupełnie za darmo. Tu jednak trzeba uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.



Nareszcie doczekaliśmy się tego typu oferty. Posiadając konto Epic Games można odebrać specjalny zestaw „Żyj odważnie” do The Sims 4 – co dokładnie wchodzi w jego skład? Najciekawszym jego elementem jest wydany w 2018 roku dodatek „Przygoda w dżungli”, który umożliwia odwiedzenie dżungli oraz zwiedzania znajdujących się tam ruin dawnej cywilizacji.



Gracze mogą przeczesywać tajemnicze ruiny, wykopywać cenne skarby czy wybierać spośród ubrań charakterystycznych dla egzotycznej kultury. Rozszerzenie nie spotkało się jednak z pozytywnym odzewem społeczności – większość osób oceniła go dosyć negatywnie, głównie ze względu na stosunek ceny do jakości. Tu natomiast można zgarnąć zawartość za 0 zł, więc chyba się opłaca.



Poza tym zestaw obejmuje akcesoria „Wytworne przyjęcie” wydane w 2015. Oferują one opcję skorzystania z szerokiego wyboru ekstrawaganckich dekoracji oraz uzupełnienia garderoby oszałamiającymi sukniami i eleganckimi strojami wizytowymi. Pojawił się także zupełnie nowy stół bankietowy. Trzecim elementem jest kolekcja „Dzielnica mody” zainspirowana fasonami rodem z Bombaju, czyli coś dla fanów bogatych kolorów i kontrastowych wzorów.



Powyżej opisany zestaw można już bez problemu odebrać, lecz warto się pospieszyć, gdyż promocja potrwa wyłącznie do przyszłego czwartku. Wtedy zostanie zastąpiona kolejną. Tym razem oferta zdaje się być dosyć uboga, gdyż za darmo są dostępne wyłącznie dodatki do The Sims 4.



