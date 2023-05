Star Citizen zebrał już ponad 2,3 miliarda złotych. I nadal nie powstał

Ambitny projekt lub ambitny skok na kasę graczy.



Star Citizen to bezapelacyjnie najambitniejszy projekt w branży gier komputerowych albo najbardziej zuchwały skok na pieniądze graczy. Zapewne wśród Was znajdą się zwolennicy każdego z tych dwóch stwierdzeń. Symulator kosmiczny rozwijany od 2011 roku (!) przez studiood czerwca 2020 roku jest najdroższą grą komputerową w historii . Wtedy to twórcy zebrali bowiem od społeczności na swój projekt łącznie 300 milionów dolarów. Kwota ta blednie przy tej, która dziś widnieje na oficjalnej stronie projektu.Limitowane statki kosmiczne za kilkaset dolarów, wirtualne działki w kosmosie i cała masa innych pomysłów.i Could Imperium Games wiedzą jak rozpalać emocje graczy i jak zbierać fundusze na projekt swojego życia. Star Citizen pobudza wyobraźnię osób marzących o pięknym, rozbudowanym, ultrarealistycznym symulatorze podróży kosmicznych i z każdym dniem Star Citizen jest coraz bliższy realizacji tego marzenia. I coraz dalszy zarazem. Bo ambicje twórców zdają się rosnąć z każdym dniem.Pewien gracz do 2021 roku wydał około 378 tysięcy złotych na Star Citizen. Do dziś wydał z pewnością jeszcze większą kwotę. Twierdził wtedy, że wielu zakupów dokonał pod wpływem chwili i emocji, ale nie żałuje choćby jednego wydanego centa. Bawił się w niedokończoną produkcję nawet 40 godzin tygodniowo. Tak, w Star Citizena da się grać, ale rozgrywka wciąż jest bardzo daleka od tego, czym ma być wedle założeń twórców.Produkcja Grand Theft Auto V pochłonęła 115 milionów dolarów, a na promocję gry wydano ok. 150 milionów dolarów. Daje to łącznie 265 milionów dolarów. Dużo? A ile pieniędzy zebrał Star Citizen? Na dziś dzień mowa o kwocie 569 milionów dolarów, co stanowi równowartość 2,363 miliarda złotych. Wszystko to z kieszeni graczy. Licznik na stronie bije i pokazuje, że wpłat dokonało łącznie 4567562 osób. Łatwo policzyć, że każdy z nich wydał średnio 124,6 dolarów na zabawę.