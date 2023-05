Gracze po 13 latach przenieśli mobilnego DOOM-a na PC

Społeczność nie zawiodła po raz kolejny. Społeczność nie zawiodła po raz kolejny.



Grupa zapalonych graczy postanowiła przenieść mobilną grę Doom 2 RPG na komputery osobiste. Stało się to dokładnie po trzynastu latach od debiutu produkcji, co z pewnością jest świetną wiadomością dla wszystkich osób, które nie miały jeszcze okazji zapoznać się z tą nietypową odsłoną popularnego cyklu. Przyjrzymy się temu nieco bliżej, gdyż projekt jest naprawdę interesujący.





Doom 2 RPG doczekał się portu na PC



Doom gości na naszym portalu zazwyczaj w kontekście uruchamiania go na przedziwnych urządzeniach. Pisaliśmy już o teście ciążowym, kiosku znajdującym się restauracjach McDonald’s, programie Notatnik oraz wielu innych platformach testowych. Dlatego też pomyślałem, że warto zerknąć na to wszystko pod innym kątem, choć równie kreatywnym. O co więc dokładnie chodzi?



Swego czasu deweloperzy ze studia id Software postanowi wejść na rynek mobilny. Poskutkowało to wydaniem w 2005 roku gry Doom RPG – jak sama nazwa wskazuje, tytuł wzbogacono przeróżnymi mechanikami znanymi z tegoż gatunku. Produkcja przyjęła się na rynku całkiem nieźle i zgarnęła pozytywne noty zarówno od krytyków, jak i zwykłych użytkowników. Finansowo chyba też się spięło, gdyż w 2010 roku światło dzienne ujrzał Doom 2 RPG – tutaj odbiór był jednak nieco gorszy.





Doom 2 RPG at last. Yes Doom 2 RPG finally on PC as promised years ago come true today.

You can play it now, download link from Doomworld:https://t.co/afPq0BQ2J1 pic.twitter.com/PJXWR5ariB — GEC.inc (@inc_gec) May 7, 2023

Po siedemnastu latach udało się stworzyć pecetowy port Doom RPG – dokonał tego dosyć znany w tamtejszym środowisku zespół GEC.inc. Użytkownicy zareagowali na ten projekt niezwykle pozytywnie, więc grupa fanów prędko zabrała się za przenoszenie „dwójki”. No i właśnie doczekaliśmy się premiery portu także i tej gry. Odsłona na PC została udostępniona zupełnie za darmo, więc każda zainteresowana osoba jest w stanie spróbować swoich sił.



Jak się jednak okazuje, proces instalacji nie należy do najłatwiejszych. Wymaga bowiem przejścia przez kilka etapów, lecz twórcy zadbali o przygotowanie odpowiedniej instrukcji, która znajduje się na stronie znajdującej się w źródłach poniżej. Jeśli więc bardzo chcecie przetestować Doom 2 RPG, to jest to jak najbardziej możliwe.



Osoby mające już dostęp do produkcji twierdzą, że port wyszedł naprawdę przyzwoicie i stanowi zupełnie inne doświadczenie niż klasyczny Doom, którego znamy. Traktujcie więc to przedsięwzięcie jako ciekawostkę. Dodam tylko, że w planach zespołu GEC.inc jest przeniesienie gry Wolfenstein RPG.



Trzymamy kciuki.



Źródło: doomworld.com, PC Gamer, Twitter