Fortnite stał się dyscypliną olimpijską. Gracze powinni być zadowoleni

Już w czerwcu będziemy świadkami pierwszej edycji wydarzenia Olympic Esports Week będącego dosyć ważnym świętem dla wszystkich fanów e-sportu. Właśnie ogłoszono, że zawody w kategorii „strzelectwo” odbywać się będą w grze Fortnite, co z pewnością jest radosną nowiną dla wszystkich fanów tejże produkcji. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej, bo nie jest ona zbyt oczywista.





Fortnite pojawi się na igrzyskach olimpijskich



Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego: Inauguracyjny Olympic Esports Week (OEW) odbędzie się w Singapurze między 22 a 25 czerwca 2023 roku, we współpracy z Ministerstwem Kultury, Społeczności i Młodzieży, Sportem Singapuru i Narodową Radą Olimpijską Singapuru. Czterodniowy festiwal zaprezentuje to, co najlepsze w sportach wirtualnych, wystawi najnowsze technologie i innowacje w dziedzinie sportów symulowanych oraz umożliwi uczestnikom sprawdzenie swoich sił w wybranych tytułach sportów wirtualnych. Inne aktywności podczas OEW 2023 obejmują dyskusje panelowe z interesariuszami z branży, fora i mecze wystawowe.



Mówimy więc o dosyć wyjątkowym wydarzeniu, które nie będzie typowym e-sportowym turniejem. Event obejmuje dziesięć tradycyjnych kategorii (przynajmniej tyle na razie poznaliśmy), ale rozgrywanych wirtualnie w konkretnych grach. Fortnite stał się dyscypliną w zakresie strzelectwa – nie należy się jednak spodziewać tradycyjnych rozgrywek w popularnego battle royale. Przygotowana zostanie specjalna mapa, na której przetestowana zostanie celność i precyzja uczestników. Czyli dokładnie tak, jak ma to miejsce na prawdziwych igrzyskach.



Źródło: olympics.com



W szranki stanie 12 zawodników, którzy zostali wyłonieni w dedykowanych mistrzostwach. Kontrowersje budzi jednak fakt, że początkowo planowano zablokować wszystkie gry „promujące przemoc i zabijanie”, a do takich poniekąd zalicza się Fortnite. Wygląda jednak na to, iż zdecydowano się na poluzowanie tak rygorystycznych zasad.



Jeśli zaś chodzi o pozostałe konkurencje, to są to m.in. wyścigi samochodowe (Gran Turismo), taniec (Just Dance), szachy (Chess.com), kolarstwo (Zwift), tenis (Tennis: Clash), łucznictwo (Tic Tac Bow), baseball (WBSC eBASEBALL: Power Pros), regaty (Virtual Regatta) oraz taekwondo (Virtual Taekwondo). Nie da się ukryć, że całość brzmi naprawdę ciekawie.



Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Olympic Esports Week odbędzie się w Singapurze w dniach 22-25 czerwca 2023 roku. Wydarzenie transmitowane będzie rzecz jasna również w internecie.



Źródło: SlashGear, olympics.com