Naprawiono 11-letni błąd w Minecraft. Grasz? Będziesz zachwycony

Doświadczałeś go, a nawet o tym nie wiesz.

Microsoft usunął 11-letni błąd w Minecrafcie

Microsoft na przestrzeni ostatnich lat mocno urozmaicił świat gry Minecraft . Z wieloma znaczącymi aktualizacjami przyszły liczne nowości w zakresie rozgrywki, choć... nie sposób nie zwrócić przy okazji uwagi na coraz gorszą optymalizację. Najnowsza poprawka 23W18A rozprawiła się z błędem mającym aż 11 lat. Jeśli kiedykolwiek grałeś w Minecrafta, na pewno nań napotkałeś, nawet jeśli słoń nadepnął Ci na ucho i nie byłeś tego świadom.Najnowsza aktualizacja do Minecrafta, czy raczej: najnowszy "snapshot", bo tak zwykł nazywać swoje poprawki gigant z Redmond, zawiera kilka niewielkich usprawnień. Łatka skupiająca się na aspekcie kowalstwa wyeliminowała kilka drobnych błędów w tym ten który został dostrzeżony po raz pierwszy aż 11 lat temu.Bug MC-1133 sprawiał, że gracze nie słyszeli swoich kroków w sytuacji, gdy ich awatar zbliżał się do krawędzi bloku obok którego znajdowała się woda lub powietrze. Gra traciła wtedy orientację co do relatywnego położenia postaci, traktując ją jako unoszącą się w powietrzu. Dochodzenie do krawędzi bloku w konsekwencji skutkowało każdorazową ciszą.Równolegle dodano efekt dźwiękowy związany z chodzeniem pod wodą. Postać poruszająca się po dnie oceanu generowała będzie dźwięk kroków właściwy dla bloku, po którym idzie, ale znacznie cichszy i odpowiednio przytłumiony.Pełna lista zmian w snapshot 23w18a znajduje się tutaj Źródło: Minecraft