Kultowa polska gra do zgarnięcia za darmo. Takiej promocji dawno nie było

Chętne osoby mogą odebrać najnowszą część kultowej serii gier Kangurek Kao zupełnie za darmo. Promocja jest dosyć interesująca z kilku względów – przede wszystkim mówimy o polskiej produkcji, która zadebiutowała na rynku niespełna rok temu. Mamy więc do czynienia z nie lada okazją mogącą zainteresować pokaźne grono fanów platformówek i nie tylko. Przyjrzyjmy się sprawie nieco bliżej.





Kangurek Kao można odebrać za darmo na Epic Games Store



Polska słynie z szeregu naprawdę udanych gier wideo. Mowa rzecz jasna nie tylko o Wiedźminie 3 czy Cyberpunku 2077 (CD PROJEKT RED), ale także Dying Light czy Dead Island (Techland). Nie można również zapominać o warszawskim studiu Tate Multimedia, które ma na swoim koncie niezwykle popularny cykl Kangurek Kao – ten powrócił na salony po dwunastu latach, kiedy to w maju ubiegłego roku doczekaliśmy się debiutu „czwórki”.



Nie odbiła się ona jednak szerokim echem, choć została ciepło przyjęta przez konsumentów. Jeśli zajrzymy na platformę Steam, to ujrzymy tam głównie pozytywne recenzje. Tak się składa, że dzisiaj ma swoją premierę niesamodzielny dodatek Bend the Roo’les dodający pięć nowych poziomów oraz stanowiący bezpośrednią kontynuację historii przedstawionej w podstawowej wersji gry. Zapewne też z tego powodu postanowiono przygotować niezwykle kuszącą promocję.







Zeszłoroczne wydanie Kangurka Kao można teraz zdobyć zupełnie bezpłatnie za pośrednictwem usługi Epic Games Store – jedynym wymogiem jest posiadanie tam konta. Wtedy wystarczy zalogować się na stronie sklepu i odebrać swoją kopię produkcji. Warto się jednak pospieszyć, bowiem oferta wygaśnie w najbliższy czwartek o godzinie 17:00, kiedy to na jej miejsce wskoczy coś innego. Nie warto więc zostawiać tego na ostatnią chwilę.



Jeśli zaś chodzi o pozostałe darmowe gry rozdawane w ramach cotygodniowej akcji, to raczej większego szału nie ma. Mamy do dyspozycji m.in. port mobilnej produkcji o nazwie Against All Odds – polega ona na przechodzeniu różnych torów przeszkód oraz rywalizacji ze znajomymi. Poza tym odebrać można świetne Horizon Chase Turbo – wyścigowy tytuł arcade utrzymany w interesującej stylistyce. Ta pozycja była już swego czasu dostępna za darmo na Epic Games Store.



Co ciekawe, przygotowano także specjalny zestaw akcesoriów Żyj odważnie do The Sims 4, który zawiera szereg ubrań i dodatków. Warto przy okazji przypomnieć, iż od dłuższego czasu podstawowa wersja „czwórki” jest dostępna bezpłatnie na wszystkich platformach.



Nie da się ukryć, iż obecna oferta EGS zainteresuje z pewnością polskich użytkowników oraz zwolenników gier platformowych. Kangurek Kao z ubiegłego roku to bowiem naprawdę udany projekt cały czas otrzymujący wsparcie ze strony deweloperów. Miło więc, że teraz można zgarnąć go za 0 złotych.



Źródło: Epic Games Store