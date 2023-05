Akinator czyta w myślach internautów już 16 lat. Zobacz, czy go wykiwasz

Darmowa gra wywołująca nostalgię.

Akinator zgadnie, o kim myślisz

Zobaczyłem dziś w sieci interesujący wpis na temat modelu GPT, który rzekomo jest w stanie czytać w ludzkich myślach. Zakładam, że niektórzy mogą mieć już po dziurki w nosie kolejnych wpisów na temat ostatnich dokonańi jego pochodnych, dlatego też chciałem przypomnieć o istnieniu aplikacji, która "czyta w myślach" internautów już od 2007 roku. Chodzi o wirtualnego dżina o imieniu. Niektórzy z Was doskonale go znają, dla młodszej części czytelników naszego serwisu może być ciekawym odkryciem.Akinator to początkowo wyłącznie przeglądarkowa, darmowa gra internetowa, której autorem jest Jérôme "ArioN" Bourdelot.ma zmierzyć się ze sztuczną inteligencją, uosabianą przez tytułowego dżina, w rozgrywce polegającej na zgadywaniu. Gracz musi pomyśleć o jakiejś rzeczywistej lub fikcyjnej postaci, a dżin odgadnąć, o kogo dokładnie chodzi.Bajecznie łatwe zadanie, powiecie? Wręcz przeciwnie.Sztuczna inteligencja dobiera pytania w taki sposób, aby drogą eliminacji odgadnąć, o kim myśli gracz. Oprócz dostępnych odpowiedzi "Tak" oraz "Nie" są także odpowiedzi "Chyba tak", "Nie wiem" i "Chyba nie". Rzecz jasna to zabawa, w której liczy się uczciwość. Udzielanie błędnych odpowiedzi nie ma sensu.