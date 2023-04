Możecie spodziewać się kolejnych portów gier z PS5. Sony zarabia na nich krocie

Prędzej czy później się tych portów doczekamy.

Wnioski wyciągnięte z wyników finansowych

nie jest już zamknięte na rynek pecetowy tak bardzo jak kiedyś. W ostatnich latach wydaje na komputerach osobistych coraz więcej gier, które dotychczas były „ekskluziwami” dla PlayStation 5 . Od 2020 roku posiadacze pecetów mogą cieszyć się, od stycznia 2022 roku mogą spędzać czas w, a od sierpnia 2022 roku mogą przemierzać Nowy Jork jako Człowiek-Pająk w Marvel’s Spider-Man Remastered Pod koniec marca na pecety trafiła również gra The Last of Us: Part I , ale z ogromnymi problemami technicznymi. To jednak nie zmieni kursu, na którym jest Sony. Firma dalej będzie publikować gry na desktopach i to z prostego powodu. Chodzi rzecz jasna o pieniądze, których gigant zarabia na pecetowych wydaniach dość sporo.To, jak dużo Sony zarabia dzięki pecetowym wydaniom dotychczasowych „ekskluziwów” dowiedzieliśmy się właśnie dzięki nowemu raportowi finansowemu Sony. Raport ten dotyczy roku fiskalnego 2022 (który zakończył się 31 marca 2023 roku kalendarzowego).We wspomnianym raporcie należy spojrzeć na sekcję „Inne”, dotyczącą zarobków ze sprzedaży peryferiów takich jakoraz gier wydanych na platformach innych niż konsole PlayStation. Zawiera ona niemałe kwoty.Z raportu możemy wyczytać, że o ile w 2021 roku Sony zarobiło na sprzedaży peryferiów i gier nieprzeznaczonych na konsole PlayStation łącznie(5,890 miliarda złotych), tak w 2022 roku zarobiło aż(5,4 miliarda złotych). Szczególnie dobrze wyniki prezentowały się w przypadku czwartego kwartału 2022 roku fiskalnego, kiedy to zarobki wynosiły(4,362 miliarda złotych).