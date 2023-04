Gracze połączyli Gothica i Tamagotchi. Mobilny projekt robi furorę

Nic lepszego dzisiaj nie zobaczycie. Nic lepszego dzisiaj nie zobaczycie.



Niezależni deweloperzy postanowili stworzyć grę mobilną, która jest połączeniem kultowego u nas Gothica oraz Tamagotchi – czy może być coś piękniejszego? Projekt został udostępniony stosunkowo niedawno i pozwala na „hodowanie” własnego skazańca. Musimy więc go karmić, a także dbać o aktywność fizyczną czy odpowiednią liczbę godzin snu. Brzmi abstrakcyjnie, lecz to dopiero początek zalet. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





TamaGothic to dość abstrakcyjny projekt



Gothic obchodził w marcu swoje dwudzieste drugie urodziny. Gra dała początek serii, która do tej pory ma swoje miejsce w sercach wielu graczy – szczególnie tych zamieszkujących Polskę, Niemcy oraz Rosję. Społeczność zgromadzona wokół kultowej trylogii regularnie tworzy ambitne projekty – nie tak dawno światło dzienne ujrzała chociażby modyfikacja Kroniki Myrtany: Archolos. Otrzymała ona zielone światło od wydawcy i została okrzyknięta najlepszym fanowskim projektem dekady. To już o czymś świadczy.



Nie samymi ogromnymi przedsięwzięciami człowiek żyje. Są one jednak równie ciekawe – za przykład niech posłużą dzieła od niezależnego dewelopera AltDes. W ubiegłym roku spod jego rąk wyszła aplikacja „Och, stary!” pozwalająca skorzystać z technologii AR w celu wyświetlenia poszczególnych postaci występujących na łamach cyklu Gothic. Teraz pojawiła się gra o nazwie TamaGothic stanowiąca połączenie produkcji od Piranha Bytes z popularnym Tamagotchi.



Źródło: AltDes



Produkcja pozwala na „hodowanie” własnego Bezimiennego bohatera. Zadaniem gracza jest dbanie o „jego zdrową dietę, sen, treningi” – gdy zadbamy o wszystkie aspekty, to można ruszyć na wyprawy po całej Górniczej Dolinie. Tam na użytkowników czekają liczne minigry (te czerpią z tytułów należących do gatunków tower defense oraz endless runner), opcja zdobywania poziomów oraz nowego wyposażenia. Wszystko rzecz jasna wykorzystuje motywy znane z Gothica – zarówno jeśli chodzi lokacje, przedmioty, jak i przeciwników.



Źródło: AltDes



Źródło: AltDes



To samo tyczy się tekstur, modeli, animacji czy nawet dźwięków. Co ważne, gra nie zawiera jakichkolwiek mikropłatności ani reklam – takie są wymagania THQ Nordic, obecnego właściciela marki. Tytuł został niezwykle ciepło przyjęty przez społeczność. Jest on dostępny wyłącznie na urządzenia z systemem Android na pokładzie i został pobrany przez ponad tysiąc osób, którzy zostawili średnią ocen wynoszącą 5.0. Pobrać grę można ze Sklepu Play.



Źródło: AltDes



Źródło: AltDes



TamaGothic otrzymał już kilka aktualizacji i kolejne są już w drodze. Dewelopera czeka sporo pracy, gdyż użytkownicy nieustannie podsyłają mu pomysły odnośnie do rozwoju projektu. Zainteresowanie nim przejawia się głównie na tematycznych grupach facebookowych, gdzie toczy się zażarta dyskusja na jego temat.



Nie da się ukryć, że mówimy o przyjemnym dodatku dla wszystkich osób lubiących Gothica.



Źródło: AltDes