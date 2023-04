GTA 6 coraz bliżej? YouTuber widział grę w akcji

Nowe doniesienia rozgrzały atmosferę. Nowe doniesienia rozgrzały atmosferę.



Amerykański twórca internetowy opublikował zdjęcie, na którym stoi obok dyrektora generalnego firmy Take-Two Interactive, wydawcy tytułowej produkcji. Najbardziej intrygujący okazał się jednak opis – ten dosyć jasno wskazuje na to, iż YouTuber miał okazję widzieć GTA 6 w akcji. Gracze mają przygotować się na coś rewolucyjnego i zapierającego dech w piersiach. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





YouTuber spotkał się z prezesem Take-Two Interactive



Nadal nie doczekaliśmy się oficjalnej zapowiedzi GTA 6, co zaczyna już powoli irytować konsumentów. Nic więc dziwnego, że ich uwagę zwraca każda plotka mająca chociaż cień szansy na okazanie się prawdziwą. Najczęściej mamy do czynienia z wypowiedziami popularnych insiderów kontaktujących się z pracownikami studia Rockstar Games – czasami pojawiają się nawet wzmianki o bezpośrednim kontakcie z tytułem. Co więc powiecie na kolejną porcję interesujących doniesień?



Pochodzą one od Gerarda Williamsa, który znany jest szerzej jako HipHopGamer – pełni on rolę twórcy internetowego oraz dziennikarza gamingowego. Mówimy o dosyć znanej personie, zwłaszcza wśród określonych środowisk. Jego ostatni post na Twitterze zdaje się to udowadniać, bowiem wstawił on zdjęcie, na którym stoi obok Straussa Zelnicka, czyli prezesa Take-Two Interactive, wydawcy kultowej serii gier gangsterskich.



Firma jest znana przede wszystkim ze swoich antykonsumenckich zagrywek, więc pozwolę sobie pominąć zachwyty nad CEO zamieszczone w tweecie. Skupmy się jednak na pozostałych linijkach wpisu – wszystko wskazuje na to, iż influencer miał okazję zobaczyć GTA 6 w akcji. Szczegóły nie są znane, lecz kontynuacja cykli ma być „zapamiętana na zawsze”. Gra nie tylko jest cudowna, ale także stanowiąca spełnienie marzeń wielu fanów.





#GrandTheftAutoVI GET HYPED IS ALL I CAN SAY!



I LOVE @RockstarGames Thank You In Advance#HipHopGamer & Strauss Zelnick (CEO OF TAKE TWO INTERACTIVE) He's Dope For Real Much Love Man.



When I Tell You That GRAND THEFT AUTO 6 Will Be A Forever Moment To Remember Oh Man It's… pic.twitter.com/UhYSQNczBO — HOT97 | HipHopGamer | AMD | PLITCH | THE G.O.A.T. (@HipHopGamer) April 21, 2023

Post skonstruowany jest tak, że w mojej głowie automatycznie zapaliła się czerwona lampka – radość dziennikarza prezentuje się bowiem dosyć sztucznie. Może to wyłącznie moje fanaberie i szczerze dobrze gdyby tak było – sporo osób czeka na GTA 6 i każdy ma nadzieję, iż doczekamy się naprawdę świetnej gry wynagradzającej ponad dziesięć lat oczekiwania.



YouTubera bez wątpienia obowiązuje NDA (umowa o zachowaniu poufności), więc raczej nie doczekamy się przekazania większej ilości informacji. Sam post jest jednak dowodem, iż jesteśmy naprawdę blisko prezentacji GTA 6 – przynajmniej wszystko na to wskazuje. Sporo osób zaczęło rzecz jasna spekulować i snuć różne teorie. Według niektórych osób, Gerard Williams ma zostać prowadzącym jednej z wirtualnych rozgłośni radiowych. Czas pokaże.



Na razie nie wiemy praktycznie nic na temat „szóstki”. Wszystkie informacje pojawiające się w sieci są nieoficjalne i należy podchodzić do nich z odpowiednim dystansem.



Źródło: Twitter