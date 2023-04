Streamerka ukończyła Elden Ring siłą umysłu. Tego jeszcze nie grali

Musicie to zobaczyć.



Streamerka publikująca treści pod pseudonimem Perri zyskała ostatnio niemałą popularność dzięki realizacji nietypowego projektu. Postanowiła bowiem, że chce przejść grę Elden Ring przy użyciu elektroencefalografu. Zajęło jej to kilka dobrych miesięcy, ale koniec końców udało jej się – walka z najtrudniejszym bossem trwała ponad cztery godziny. Przyjrzyjmy się temu wyczynowi nieco bliżej.







Internetowa społeczność nierzadko wpada na przedziwne pomysły. Mowa tu chociażby o uruchamianiu popularnych produkcji na nietypowych sprzętach czy przechodzeniu gier przy wykorzystaniu abstrakcyjnych akcesoriów. Tego typu przedsięwzięcia śledzi się z przyjemnością głównie ze względu na ich kreatywność oraz pomysłowość twórców.



Można to bez żadnego zawahania powiedzieć o wyczynach streamerki Perri, która kilka miesięcy temu postanowiła zaopatrzyć się w elektroencefalograf, czyli zaawansowane urządzenie rejestrujące sygnały elektryczne zapisane w różnych punktach skóry głowy spowodowane aktywnością komórek nerwowych. Dziewczyna przypisała poszczególne zakresy aktywności mózgu do konkretnych akcji wykonywanych przez bohatera w grze Elden Ring.



Pozwoliło jej to na ukończenie produkcji, lecz warto w tym momencie zaznaczyć, że influencerka posiłkowała się także tradycyjnym kontrolerem – używała jednak na nim wyłącznie przycisków kierunkowych. Można to jednak wybaczyć, pokonywanie bossów w Elden Ring nawet dla „normalnego” użytkownika stanowi niemały problem.





I finally beat Elden Ring using only my mind for everything but movement. Here are some highlights from yesterday's stream. Thanks to everyone for their support, including @emotiv I've already started the next project... stay tuned pic.twitter.com/7jwSYJ8unH