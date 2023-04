Błąd w tej grze zmusza graczy do ponownej instalacji Windowsa 11

Co najśmieszniejsze, to gra od Microsoftu.



Użytkownicy zaczęli zgłaszać obecność nietypowego błędu w grze Microsoft Flight Simulator, który może wymagać nawet ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Najczęściej skarżą się na jego występowanie posiadacze Windowsa 11 – na mocnych komputerach tytuł potrafi zacząć nagle działać w zaledwie kilku FPS-ach, co praktycznie uniemożliwia zabawę. Koncern nie zareagował jeszcze na kłopot, lecz społeczność znalazła już na niego kilka sposobów.





Microsoft Flight Simulator boryka się z poważnym błędem



Microsoft Flight Simulator to dosyć wymagająca pozycja, zwłaszcza jeśli zależy nam na maksymalnych ustawieniach graficznych. Obowiązkiem wydaje się wtedy zakup potężnego urządzenia będącego w stanie udźwignąć tytuł od technologicznego giganta. Jak się jednak okazuje – nawet wydanie kilkunastu tysięcy złotych może poskutkować niezbyt płynną rozgrywką, co raczej nie powinno mieć miejsca, prawda? Reddit został natomiast zalany przypadkami nieprawidłowego działania tytułu (uwagę na to zwróciła także redakcja portalu GRY-OnLine.pl).



Użytkownicy posiadający kartę graficzną RTX 4090 oraz 32 GB pamięci RAM informują, że Microsoft Flight Simulator nie wyciąga więcej niż… 14 FPS-ów, co na pierwszy rzut oka brzmi jak kiepski żart. Publikacja jednego postu doprowadziła do publikacji wielu komentarzy wskazujących na występowanie podobnego problemu. Jego źródło nie jest do końca znane, lecz część osób wskazuje na popsute działanie DirectX 12 oraz uszkodzoną funkcję telemetrii w systemie Windows 11.



Źródło: Reddit



Wykorzystuje ją ustawienie graficzne nazwane „Photogrammetry” pozwalające na uzyskanie bardziej dokładnych terenów miejskich. Wygląda więc na to, iż nieprawidłowe działanie telemetrii wpływa na tę opcję, co powoduje drastyczny spadek klatek na sekundę. Można rzecz jasna ją dezaktywować, ale trudno wtedy mówić o rozwiązaniu problemu. Internauci polecają zamiast tego zmniejszenie ilości detali lub wyłączenie trybu DX12.



Najbardziej skuteczne wydaje się natomiast… zainstalowanie Windowsa na nowo. Osoby decydujące się na ten krok raportują, iż stabilne FPS-y wróciły – wygląda więc na to, iż Microsoft musi teraz zająć się naprawą błędu, zwłaszcza że dotyka on dosyć pokaźne grono konsumentów. Jeśli jednak niekoniecznie widzi Wam się reinstalacja systemu, to spróbujcie zrobić to tylko z samą grą, niektórym to pomogło.



Źródło: Reddit



Nie zmienia to faktu, iż mamy do czynienia z poważnym kłopotem, który raczej nie powinien mieć miejsca. Przy okazji – widoczny powyżej wątek na Reddicie stanowi kopalnię postów narzekających na Windowsa 11 i wzbraniających się przed jego instalacją.



Słusznie?



Źródło: Reddit, GRY-OnLine.pl