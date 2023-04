Angry Birds już w rękach SEGI. Szykujcie się na przylot mobilnych ptaków

Plotki o przejęciu okazały się prawdziwe.



SEGA potwierdziła przecieki dotyczące przejęcia finlandzkiego studia Rovio Entertainment odpowiedzialnego za kultową markę Angry Birds – podpisano właśnie stosowną umowę. Japoński producent zyska przy okazji kilkuset pracowników specjalizujących się w kreowaniu mobilnych tytułów, co może poskutkować ekspansją popularnych marek na smartfony. Okej, ale czego dokładnie się dowiedzieliśmy?





SEGA przejęła twórców serii Angry Birds



Inwestycję wyceniono na 775 milionów dolarów, mówimy więc o naprawdę potężnym zakupie. Do jego finalizacji dojdzie we wrześniu 2023 roku, kiedy to Rovio oficjalnie stanie się częścią firmy Sega Europe obejmującym swoim zasięgiem deweloperów stojących za m.in. cyklem Total War czy Football Manager – wtedy też powinniśmy być świadkami debiutu wielu nowych projektów. Koncern nie ukrywa bowiem swoich aspiracji i przejęcie europejskiego studia jest jasnym dowodem na chęć odegrania istotnej roli na mobilnym rynku gier wideo.



Korporacja przewiduje bowiem, iż do 2026 roku będzie on stanowił 56 procent udziałów w całej branży. Rovio bez wątpienia jest w tym temacie obeznane i przez najbliższe lata możemy spodziewać się prowadzenia wytężonych prac nad dostarczeniem kolejnych produkcji z cyklu Angry Birds zarówno na telefony, jak i inne platformy. Marka bowiem nadal tkwi w świadomości odbiorców, choć nie da się ukryć, iż ostatnie lata nie były dla niej zbyt łaskawe.







Alexandre Pelletier-Normand, dyrektor generalny Rovio, wypowiedział się o przejęciu w następujący sposób:



Dorastałem grając w Sonica, urzeczony jego nowoczesnym projektem. Później, gdy po raz pierwszy zagrałem w Angry Birds, wiedziałem, że gra rozwinęła się w prawdziwy fenomen głównego nurtu, z mocą kształtowania współczesnej kultury. Dołączenie do Rovio było dla mnie zaszczytem i jestem dumny z tego, że mogłem obserwować dalszy rozwój Angry Birds, gdy wydawaliśmy nowe gry, serie i filmy. Jesteśmy podekscytowani pomysłem wykorzystania naszej wiedzy i narzędzi, aby dostarczyć jeszcze więcej radości naszym graczom, wzmacniając i rozszerzając tętniące życiem IP.



Haruki Satomi, dyrektor generalny SEGI, stwierdził z kolei:



Wśród szybko rosnącego globalnego rynku gier, rynek gier mobilnych ma szczególnie duży potencjał, a długoterminowym celem firmy Sega było przyspieszenie ekspansji na tym polu. Czuję się zaszczycony, że mogę ogłosić taką transakcję z Rovio, firmą, która jest właścicielem uwielbianej na całym świecie gry Angry Birds i domem dla wielu wykwalifikowanych pracowników, którzy wspierają wiodące w branży możliwości firmy w zakresie tworzenia i obsługi gier mobilnych.



Czy gracze otrzymali więc powody do radości? Trudno powiedzieć – choć bez wątpienia należy przygotować się na zalew mobilnych tytułów z mikrotransakcjami. Pozostaje mieć nadzieję, iż przynajmniej otrzymamy nieco bardziej dopracowane gry potrafiące przyciągnąć uwagę na długie godziny. Na razie musimy jednak uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości. Kto wie, może doczekamy się powtórzenia sukcesu z 2009 roku, kiedy to pierwszy raz światło dzienne ujrzały „wściekłe ptaki”?



Źródło: Rovio, Polygon