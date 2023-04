Contra powróci w wielkim stylu? Podobno trwają prace nad kolejną grą

Co powiecie na wskrzeszenie klasyka?



Zaroiło się w sieci od plotek dotyczących kolejnej gry z serii Contra – ta jest podobno w zaawansowanym stadium rozwoju i ma być duchowym spadkobiercą klasyka wydanego w 1987 roku. Szczegóły są natomiast owiane tajemnicą, lecz odnalezione wskazówki dają nadzieję, że być może ujrzymy udaną (w końcu) strzelankę platformową. Zerknijmy na to wszystko nieco bliżej.





Być może doczekamy się kolejnej Contry



Większość graczy otrzymała możliwość uruchomienia Contry dopiero w 1988 roku, kiedy to Konami zdecydowało się wydać grę na konsolę Nintendo Entertainment System (NES) – był to strzał w dziesiątkę skutkujący znacznym wzrostem popularności tytułu. Od tamtej pory światło dzienne ujrzało kilkanaście wersji produkcji, lecz większość z nich nie zagrzała miejsca w sercu oddanych fanów.



Ostatnia gra z serii ujrzała światło dzienne w 2019 roku. CONTRA: ROGUE CORPS została jednak zmieszana z błotem i prędko przez producentów porzucona – wiele wskazuje jednak na to, że Konami chce spróbować zadowolić konsumentów raz jeszcze. Skąd to wiadomo? Cóż, odpowiedź na to pytanie znajdziemy na portalu LinkedIn – internauci odkryli, iż na profilu Glenna Seidela znajduje się wzmianka o pracowaniu nad „shooterem na podstawie historycznej marki” w latach 2020-2021. Wymienione tam mechaniki zgadzają się z tymi występującymi w kultowym cyklu.



Źródło: LinkedIn



Dobra, ale kim jest ten cały Glenn? Mowa tu o byłym pracowniku studia WayForward Technologies, które ma z Contrą wiele wspólnego. Konami współpracowało z tamtejszymi deweloperami w celu stworzenia „czwórki” na konsolę Nintendo DS – tytuł został wydany finalnie w 2007 roku i zyskał naprawdę pozytywne noty, zarówno od krytyków, jak i samych graczy.



Nic więc dziwnego, że użytkownicy szybko połączyli wątki i dopatrzyli się planów stworzenia nowej pozycji należącej do historycznej serii. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że znajduje się ona w produkcji od 2020 roku, to kto wie – może premiera nastąpi już wkrótce? Oczywiście są to wyłącznie przypuszczenia i Konami nie przekazało jeszcze jakichkolwiek danych dotyczących ewentualnej kontynuacji.



Nie da się jednak ukryć, że fani z pewnością chętnie zagraliby w dobrego shootera. Wszystko jest możliwe, więc pozostaje uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości i liczyć na to, iż wkrótce doczekamy się istotnych ogłoszeń w tym temacie.



Źródło: LinkedIn