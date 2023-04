Naprawa tego błędu w Minecrafcie zajęła ponad 10 lat

Gracze w końcu się doczekali.



Przedstawiciele studia Mojang poinformowali właśnie o naprawieniu błędu w Minecrafcie, który po raz pierwszy został zgłoszony ponad dziesięć lat temu. Przez długi czas irytował on graczy aktywnie korzystających z systemu zaklinania – na szczęście kłopot został zażegnany, choć część osób zdążyła się już do niego przyzwyczaić. Okej, ale o co dokładnie chodzi i dlaczego tyle zwlekano z implementacją odpowiedniej łatki?





Minecraft pozbył się błędu obecnego w grze od 2012 roku



Minecraft to ogromna produkcja, która znacząco rozrasta się z każdą nową aktualizacją. Ma to rzecz jasna swoje wady, gdyż gra wręcz obfituje w błędy – większość z nich nie wpływa natomiast na ogólny komfort zabawy lub wywoływana jest poprzez wykonanie określonej (często niezwykle przypadkowej) akcji. Dlatego też priorytet naprawy niektórych problemów jest skrajnie niski, co prowadzi do wydłużenia czasu oczekiwania na wdrożenie usprawnień. Prawdopodobnie tak było z tytułową sytuacją.



Wszystko zaczęło się 8 listopada 2012 roku, kiedy to użytkownik o pseudonimie Tim Hicks zdecydował się na zgłoszenie błędu o nazwie „Przezroczyste bloki umieszczone pomiędzy regałami z książkami a stołami do zaklinania negują bonusy otrzymywane z regałów”. Jeśli prześledzimy historię aktywności pod zgłoszeniem, to zauważymy, iż sporo się od tamtego czasu wydarzyło, lecz kłopot nadal występował – coś uniemożliwiało bowiem skuteczną jego likwidację.



Co najśmieszniejsze, część osób zaczęła uważać, że mamy do czynienia z celowo wprowadzoną funkcją i tak naprawdę niektórzy gracze nie mogli wyobrazić sobie innego sposobu działania regałów z książkami. No cóż, dosyć mocno się mylili, gdyż nie wszystkie bloki powinny się tak zachowywać. Zmieniła to aktualizacja Snapshot 23w14a – sprawia ona, że niemożliwe stało się stosowanie „triku” poprzez stawianie bloków będących w stanie niszczyć inne. Mowa tu chociażby o trawie czy śniegu, a nie wszystkich przezroczystych materiałach.



Tak czy siak – błąd uznawany za funkcję został właśnie częściowo zniwelowany, lecz niektóre jego pozostałości zostały nietknięte. Dlatego też jeśli do tej pory używaliście np. pochodni (tak, to też zalicza się do nieprzezroczystych bloków), by zablokować niektóre bonusy, to nadal możecie to robić. Deweloperzy poszli więc na kompromis po ponad 10 latach.



