Cyberpunk 2077 wygląda teraz dużo lepiej. Nie radzą sobie z nim najlepsze karty graficzne

Nowa aktualizacja wniosła grę na wyższy poziom.



Cyberpunk 2077 wzbogacił się właśnie o aktualizację oznaczoną numerem 1.62, która wprowadza do gry długo wyczekiwaną funkcję RT: Overdrive Mode. Osoby wyposażone w topowe karty graficzne mogą już testować nowe rozwiązanie mające zapewnić jeszcze bardziej realistyczne doznania oraz widoczną ewolucję systemu śledzenia promieni. Przeprowadzone testy wskazują jednoznacznie, iż różnicę zarówno widać, jak i czuć. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu nieco bliżej.





Aktualizacja 1.62 zadebiutowała w Cyberpunku 2077



Wielkimi krokami zbliża się pierwszy (oraz jedyny) dodatek do gry Cyberpunk 2077 – nie tak dawno doczekaliśmy się zapowiedzi jego oficjalnego pokazu. Ten odbędzie się już w lipcu i wiele wskazuje, że właśnie wtedy poznamy szczegóły odnośnie do Widma Wolności. Jak się jednak okazuje, część zespołu wciąż pracuje nad rozwojem podstawowej wersji produkcji. To dobra wiadomość, przynajmniej dla niektórych użytkowników.



Doczekaliśmy się właśnie debiutu odsłony zapoznawczej trybu Ray Tracing: Overdrive, który na samym początku może nie działać perfekcyjnie. Skorzystać z niego mogą wyłącznie posiadacze kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 40 (4070 Ti i wzwyż) oraz NVIDIA GeForce 3090, lecz z ograniczeniem do rozdzielczości 1080p i maksymalnie 30 klatek na sekundę. Mówimy więc o rozwiązaniu dostępnym na razie dla garstki konsumentów, lecz zapewne w przyszłości się to zmieni. Jeśli posiadacie inne GPU wspierające ray tracing oraz posiadające co najmniej 8 GB VRAM, to możecie skorzystać z opcji renderowania pathrace’owanych zrzutów ekranu w trybie fotograficznym.







Jak możemy wyczytać z opisu aktualizacji, debiutująca technologia pozwoli niemalże do zera wyeliminować niedociągnięcia i artefakty graficzne występujące przy poprzednich iteracjach trybu ray tracing. Nowy sposób renderowania znacząco ulepsza system śledzenia promieni świetlnych i widać to doskonale na materiałach wideo. Powyżej znajdziecie szczegółowy filmik od redakcji Digital Foundry, warto się z nim zapoznać. Wciąż jednak mówimy o technologii skierowanym do osób wyposażonych w naprawdę potężne jednostki – nawet bardzo dobre sprzęty mogą nie podołać wprowadzonemu rozwiązaniu.





Poza tym aktualizacja 1.62 do gry Cyberpunk 2077 to także implementacja NVIDIA DLAA, czyli trybu antyaliasingowego opartego na sztucznej inteligencji, który podnosi jakość obrazu. Obsługują go wyłącznie karty graficzne NVIDIA RTX. Oprócz tego dodano wsparcie dla Intel Xe Super Sampling 1.1 – technologii upscalingu wykorzystującej uczenie maszynowe do podnoszenia wydajności, jak i jakości obrazu. Ostatnią zmianą jest usprawnienie trybu benchmarku – teraz na ekranie można wyświetlać więcej informacji pokroju szczegółowej specyfikacji PC czy wersji sterowników karty graficznej.



Opisany wyżej update powinien być już dostępny u wszystkich użytkowników na PC.



Źródło: CD Projekt