Activision trolluje oszustów w grach w cudowny sposób

Activision kpi z oszustów

Zjawisko oszukiwania w grach jest niemal tak stare, jak branża gier komputerowych. Oszuści korzystający z niedozwolonych wspomagaczy są szczególnie uciążliwi w grach online. Producenci sięgają po różne metody zabezpieczeń i walki z "cziterami", ale mało który z nich robi to tak finezyjnie, jakActivision ogłosiło najnowszą aktualizację systemu, przeciwdziałającego oszustwom w grach Warzone . W swoim wpisie na blogu studio prezentuje kilka sztuczek, mających na celu zniechęcić oszustów od zabawy. Trzeba przyznać, że wykorzystano naprawdę nietypowe metody.Po pierwsze, gdy oszust zostanie wykryty na serwerze, inni gracze otrzymająprzed wystrzeliwanymi przez niego wirtualnymi nabojami. Cheater będzie miał wrażenie, że zadaje obrażenia, podczas gdy te będą zerowe. Jednym słowem: osobnik próbujący zepsuć innym zabawę nikomu nie zaszkodzi, a nabawi się co najwyżej frustracji. No, może odwróci uwagę ostrzeliwanej osoby od innej, ale to nie wydaje się aż tak dużym problemem, bo dostarczy darmowych fragów przeciwnikom.Drugi as w rękawie to swoista. Gracze nie uciekający się do oszustw staną się nagle niewidoczny dla oszusta. Tu chyba nie trzeba niczego tłumaczyć.Wreszcie, trzecią z metod pozbycia się cziterów jest dosłowne ich. Gdy gra wykryje, że dany gracz wykorzystuje jakieś "hacki", pozbawi go broni, czyniąc literalnie(ha, ha) w starciu z rywalem.Dodatkowo, każdy użytkownik pozwalającego na oszustwa otrzyma stosowne ostrzeżenie na ekranie, wskazujące, że dalsze korzystanie z nielegalnego oprogramowania spowoduje zawieszenie lub permanentne zbanowanie konta.Genialne.Źródło: Activision