FIFA ma się czego bać. Ujawniono pierwsze szczegóły EA Sports FC

Ucieszą się też fani polskiej piłki.



Zdecydowano się na ujawnienie oficjalnego logo gry EA Sports FC oraz przekazanie ważnych informacji odnośnie do terminu jej pierwszego pokazu. Wszystko wskazuje więc, że producent nie planuje zwalniać tempa i chce zrobić wszystko, by utrata licencji FIFA nie przełożyła się na spadek zainteresowania cyklem tworzonym od kilkudziesięciu lat. Co ciekawe, wszystko wskazuje na to, iż fani polskiej piłki mają sporo powodów, by zainteresować się nadchodzącym tytułem. Dlaczego?





Poznaliśmy pierwsze szczegóły gry EA Sports FC



Do tej pory niezbyt wiele o EA Sports FC wiedzieliśmy – tak naprawdę tylko tyle, że powstaje. Na szczęście firma nie chce trzymać swoich fanów w bańce tajemniczości i dosyć szybko postanowiono rozpocząć kampanię promocyjną projektu. Opublikowany właśnie post rzuca nowe światło na to, czego możemy spodziewać się po przyszłości produkcji piłkarskich, choć tak naprawdę nie zdradzono jeszcze zbyt sporo.



Logo zbliżającej się wielkimi krokami pozycji jest dosyć proste, lecz bardzo wymowne. Postanowiono bowiem wyróżnić trójkąt, istotną figurę geometryczną dla piłki nożnej. Na stronie gry wyczytać możemy, iż to właśnie ona przyczyniła się do rewolucji mającej miejsce w momencie „narodzin futbolu totalnego” około pięćdziesiąt lat temu. Poza tym wspomniano, że jest ona także nieoderwalną częścią popularnego cyklu od niemalże trzech dekad. Wymieniono przy tym izometryczne wielokąty tworzące produkcję, trójkąty zgrania wykorzystywane w Ultimate Team oraz trójboczny wskaźnik wyświetlany nad zawodnikami w każdym meczu.





Join the Club https://t.co/w1dtuLclDp



We can’t wait to show you the future of football this July #EASPORTSFC pic.twitter.com/pS1fw8pFgZ — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) April 6, 2023

Okej, ale czy zaprezentowano jeszcze coś oprócz logo? Dowiedzieliśmy się, że gra będzie innowacyjna dla branży, lecz nie wiadomo co to dokładnie znaczy. Doniesienia popularnych insiderów wskazują jednak na przerost formy nad treścią – podobno otrzymamy kolejną FIFĘ, ale pod inną nazwą. Przekonamy się o tym już w lipcu 2023 roku, gdyż właśnie wtedy odbędzie się pierwszy pełnoprawny pokaz EA Sports FC.



Poza tym doczekaliśmy się potwierdzenia, że polska piłka zagości w nowej grze – swoją obecność potwierdziły już lokalne kluby. Wiemy więc, iż należy spodziewać się zawodników z Lecha Poznań czy Legii Warszawa. Wpis z logiem EA Sports FC opublikował także PZPN.



Nie da się ukryć, że oczekiwania fanów są spore i deweloperzy muszą naprawdę się postarać, by skusić ich do zakupu swojej produkcji, a nie FIFY 25 mającej zadebiutować w przyszłym roku. Czy w końcu szykuje się poważna bitwa na wirtualnym piłkarskim poletku?



Źródło: EA Sports