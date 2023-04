Kultowa polska gra o zombie za darmo na Epic Games Store

W sam raz przed premierą Dead Island 2.

Dying Light za darmo

Gry o zombie cieszą się niesłabnącym uwielbieniem sporej części graczy. Premiera Dead Island 2 nadciąga wielkimi krokami i po wielu zawirowaniach odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku. W oczekiwaniu na ten debiut możecie zupełnie za darmo zagrać w pierwszą odsłonę, produkcji, która doczekała się swojej świetnej kontynuacji w lutym minionego roku. Co najlepsze: bezpłatne Dying Light zatrzymacie za darmo.Dying Light to dzieło, byłego redaktora kultowego CD Action oraz polskiego studia. Survival horror z elementami cRPG zadebiutował w 2015 roku i został przyjęty ciepło tak przez graczy, jak i recenzentów. Świetna oprawa graficzna, mroczny klimat i wciągający gameplay sprawiły, że Dying Light stał się jedną z najwyżej ocenianych polskich gier w historii. Teraz można odebrać ją za darmo, na zawsze.Bezpłatny Dying Light to miła niespodzianka od Epic Games., a konkretnieza darmo odbierzecie wpo uprzednim pobraniu, zainstalowaniu i zalogowaniu się do aplikacji Epic Games Launcher Warto się pospieszyć, bowiem okazja obowiązuje tylko do 13 kwietnia do godziny 17:00. Aby odebrać prezent od Epic Games, wystarczy udać się do sklepu z grami, dodać grę do koszyka i "kupić" ją sobie za. Co ważne, Dying Light do biblioteki gier zostanie przypisany na zawsze.Po połączeniu konta Epic Games Store z platformą TechlandGG gracze dostaną ponadto dodatkowe wyposażenie w grze: broń Last Hope, młot Alternator, schemat łuku Deadeye’a, skórkę ze szczurzym przebraniem oraz zestaw ratunkowy.Źródło: mat. własny