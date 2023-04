Amazon rozpieszcza subskrybentów. Do odebrania 15 darmowych gier

Warto skorzystać z oferty.



Amazon postanowił w tym miesiącu nieco zaszaleć – ogłoszono bowiem nową ofertę dla subskrybentów Prime Gaming, w której skład wchodzi aż piętnaście darmowych gier. Część z nich jest nie byle jaka, bo mowa tu chociażby o powszechnie znanym i lubianym Wolfenstein: The New Order mającym swoją premierę około 7 lat temu. Poniżej znajdziecie pełną listę udostępnionych tytułów wraz ze wszystkimi szczegółami.





Zaprezentowano kwietniową ofertę Amazon Prime Gaming



Użytkownicy chyba zdążyli przyzwyczaić się do częstego organizowania akcji rozdawniczych. Prym w tej kwestii wiedzie rzecz jasna Epic Games udostępniający każdego tygodnia mniej lub bardziej popularne gry za pośrednictwem swojej platformy. Konsumentów rozpieszcza także Amazon, gdzie subskrybenci Prime mają możliwość zgarnięcia wielu produkcji na przestrzeni miesiąca - kody są odblokowywane natomiast stopniowo (kilka pozycji tygodniowo). Takie podejście wdrożono stosunkowo niedawno.



Kwietniowa biblioteka darmowych gier na Prime Gaming zadebiutuje już za pięć dni. Na samym początku internauci będą mogli wyposażyć się w Wolfenstein: The New Order, czyli prawdziwy hit z 2014 roku – jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji zagrać w tę produkcję, to chyba zbliża się perfekcyjna okazja. Osobiście czekam natomiast na trzynasty dzień miesiąca, kiedy to pojawi się opcja odebrania Icewind Dale: Enhanced Edition – obstawiam, że dla wielu osób to tytuł niezwykle ważny i mający specjalne miejsce w sercu. Nie miałem jeszcze okazji spróbowania swoich sił w poprawionej edycji, więc jestem zadowolony.







Abonenci mogą liczyć łącznie na 15 gier, ich listę znajdziecie poniżej:





Art of Fighting 3 (6 kwietnia),

Ninja Commando (6 kwietnia),

Wolfenstein: The New Order (6 kwietnia),

Ghost Pilots (13 kwietnia),

Icewind Dale: Enhanced Edition (13 kwietnia),

The Beast Inside (13 kwietnia),

Beholder 2 (20 kwietnia),

Metal Slug 4 (20 kwietnia),

Ninja Masters (20 kwietnia),

Terraformers (20 kwietnia),

Grime (27 kwietnia),

Looking for Aliens (27 kwietnia),

Magician Lord (27 kwietnia),

Sengoku (27 kwietnia).

Amazon przygotował także specjalny materiał wideo prezentujący ofertę, ale nie zamieszczono tam wszystkich gier. Poza tym warto mieć na uwadze, że do odebrania produkcji należy być aktywnym subskrybentem abonamentu Prime – roczny dostęp do niego to wydatek 49 zł, więc niezbyt wiele. Tym razem zaprezentowana biblioteka wygląda nieco lepiej niż ta marcowa, wtedy można było zgarnąć „zaledwie” siedem gier.



Źródło: Amazon